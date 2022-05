El imparable avance del español en Estados Unidos: un tercio de los americanos será hispano en 2060

La comunidad hispana y el español siguen imparables en los Estados Unidos. Según el censo decenal de 2020, el total de población de origen hispana supera los 60 millones de personas. Por lo tanto, el porcentaje de población hispana alcanza el 18,7% del total. Además, hay ya casi 57 millones de hispanohablantes en todo el territorio norteamericano. De ellos, 41,7 millones de personas tienen el español como idioma nativo. En comparación, son dos millones de hispanohablantes más que en en 2020.

Así se desprende del informe El español en la política de Estados Unidos, elaborado por Pablo García Bautista y Daniel Ureña para The Hispanic Council. El uso del español en Estados Unidos ha crecido tanto que ya hay más hispanohablantes que en España. De hecho, muchos lingüistas ya no hablan del "español en Estados Unidos", sino del "español de Estados Unidos". Daniel Ureña, presidente de The Hispanic Council, subraya que la comunidad hispana es ya el grupo minoritario con mayor peso electoral. "Conocedores de que este voto es cada vez más determinante en la política de Estados Unidos, el uso del español entre los representantes del Congreso ha ido en aumento en comparación con elecciones anteriores", añade.

Según los datos de la Oficina del Censo, la población total de Estados Unidos supera los 331 millones de personas. Un 12,2% del total habla español en sus hogares. Es decir, más de 40 millones de ciudadanos estadounidenses son hispanohablantes. Sin embargo, según el censo decenal de 2020, el total de población hispana supera los 60 millones de personas. Por lo tanto, el porcentaje de ciudadanos hispanos supera el 18,7% del total. Esto significa que un 6,5% de población de origen hispano es conocedora del español, pero utiliza como lengua vehicular el inglés.

Además, cada vez se estudia más en las escuelas. En el año 2021, se ha contabilizado que un total de 24 millones de alumnos estudiaron el español como lengua extranjera en Estados Unidos. En total, 24.069.206 de estudiantes. Cerca de dos millones más que en el año 2020 (22.329.275 estudiantes) y casi tres millones más que en el año 2019 (21.882.448 estudiantes).

Mayor tasa de reposición

Los datos son demoledores. El Instituto Cervantes pronostica que, en el año 2060, Estados Unidos será el segundo país del mundo con mayor número de hispanohablantes, tan solo detrás de México. De acuerdo con estas estimaciones, en cuatro décadas, uno de cada tres norteamericanos será de origen hispano. La tasa de reposición de los hispanos es la más alta del país. Es la comunidad más joven y la que tiene más hijos. Cada dos años, la población de origen hispano aumenta en dos millones de personas.

La edad es un factor determinante para proyectar el crecimiento demográfico de una población. En el caso de la población hispana en Estados Unidos, la población menor de 18 años es más numerosa que la población adulta. Esto quiere decir que, de cara al futuro, los hispanos mantendrán su crecimiento prolongado en el tiempo.

En línea generales, la población hispana creció un 23% de 2010 (50,5 millones) a 2020 (62,1 millones). Según el censo de 2020, los tres Estados con mayor porcentaje de población hispana son Nuevo México (47,7%), California (39,4%) y Texas (39,3%). Estos Estados se encuentran, debido a la gran masa poblacional de origen hispano con la que cuentan, entre los diez estados en los que menos creció la población hispana durante la década.

Los tres Estados en los que más creció la población hispana de 2010 a 2020 fueron Dakota del Norte (148,1%), Dakota del Sur (75,1%) y Vermont (68,4%). Estos tres Estados se encuentran a su vez entre que tienen la menor población hispana de todo Estados Unidos. Vermont (2,4%), Dakota del Norte (4,3%) y Dakota del Sur (4,4%). No hay un solo Estado en el mapa de Estados Unidos en el que los hispanos hayan disminuido entre 2010 y 2020. Hay 27 Estados con una población hispana de más del 10%.

Papel clave en la política

Su influencia ha llevado a los hispanos a una jugar un papel clave en la política de los Estados Unidos. De los 441 integrantes de la Cámara de Representantes, 45 son de origen hispano: 41 representantes estatales y cuatro delegados. Es decir, el 10,2% del total de los representantes. Sin embargo, el uso del español trasciende a los representantes de origen hispano. En total, de entre los 441 representantes, 74 congresistas hacen uso del español en su comunicación digital. Tras las elecciones presidenciales de 2020, son 22 los Estados en los que por lo menos uno de sus congresistas hace uso del español en su comunicación digital.

En el año 2000, menos de 20 millones de hispanos tenía derecho a voto, mientras que en el año 2016 esta cifra superó los 27 millones, un crecimiento del 70% en menos de dos décadas. En las midterms de 2018, eran 29,1 millones los hispanos con derecho a voto. En las últimas presidenciales de 2020 la cifra se situó por encima de los 32 millones. La comunidad hispana aglutinó el 13,3% del electorado.