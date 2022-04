El motivo por el que Canadá prohibirá a los extranjeros comprar una vivienda en los próximos dos años

Canadá vive uno de los mayores problemas de acceso a la vivienda del mundo, con unos precios que se han disparado más del 50% en los últimos dos años, situando el promedio para la venta de una vivienda en, aproximadamente, 475.000 euros, más de nueve veces el ingreso medio de las familias.

Ante esto, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha tomado la primera medida que tiene como objetivo estabilizar los precios del mercado inmobiliario en el país, y para ello ha prohibido a la mayoría de los extranjeros (excepto estudiantes, trabajadores o ciudadanos que sean residentes permanentes en el país) realizar inversiones masivas en los dos principales mercados del país, Toronto y Vancouver, elevando así el precio de la viviendas.

En realidad todo esto es algo que ya se comprometió a abordar el primer ministro canadiense durante su campaña electoral del año pasado. En este sentido, la viceprimera ministra de Canadá y ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, reconoció este jueves que con esos precios las viviendas están fuera del alcance de muchas familias canadienses, por lo que el Gobierno quiere hacer el mercado "más justo".

Las palabras de Trudeau no han tardado en encontrar respuesta en otras regiones y provincias de Canadá. Por ejemplo, en Ontario, el primer ministro provincial anunció recientemente planes para aumentar un impuesto existente sobre los compradores extranjeros del 15 al 20%. Además, Ottawa creará un nuevo instrumento para inversiones libres de impuestos destinado a la compra de una primera vivienda, así como políticas para incentivar la construcción de nuevas residencias.

"No creo que los precios vayan a caer, pero elimina parte de la competencia en lo que es el mercado inmobiliario más competitivo de Canadá", indica Simeon Papailias

Esta nueva medida no termina de convencer a muchos de los analistas especializados en la industria inmobiliaria. "No creo que los precios vayan a caer como resultado, aunque sí creo que elimina al menos parte de la competencia en lo que es el mercado inmobiliario más competitivo en la historia de Canadá", cuenta Simeon Papailias, fundador de la firma de inversión inmobiliaria. REC Canadá. "No creo que una curita de dos años vaya a tener un impacto en lo que es una falta fundamental de suministro", señala en Bloomberg.

Para Ben Myers, presidente de la firma de asesoría Bullpenn Research & Consulting en Toronto, no cree que esto "vaya a tener un gran impacto". Además, asegura que los extranjeros representaron solo el 1% de las compras en 2020, frente al 9% en 2015 y 2016. "Es un número bastante bajo y seamos realistas, las personas que realmente quieren comprar encontrarán formas alternativas de hacerlo", agregó en unas declaraciones recogidas por BBC.

Paul Kershaw, profesor de la Universidad de Columbia Británica, tampoco cree que la propuesta de Trudeau pueda frenar los aumentos de precios. "No está claro que estas medidas sean suficientes para solucionar el problema de Canadá con los precios de las viviendas altos y en aumento", afirma.