Más escollos para el impuesto mínimo a las multinacionales: Polonia lo tumba por segunda vez

El Impuesto Mínimo Global del 15% para las multinacionales enfrenta más escollos. Polonia ha rechazado hoy de nuevo la puesta en marcha del mecanismo fiscal internacional sin acometer primero el problema de la fiscalidad de las plataformas digitales. De esta forma, el Gobierno polaco evita que el bloque europeo logre un acuerdo sobre este asunto por segunda vez en el último mes.

El argumento Mateusz Morawiecki, primer ministro polaco, es que la Unión Europea no debería dejar de lado el Pilar 1 del pacto de la OCDE, que busca reformar la fiscalidad de las empresas digitales, mientras avanza en el tipo mínimo efectivo del 15%, la otra gran parte del acuerdo alcanzado en el foro internacional.

"El pacto que propone Francia no garantiza que las dos patas de la reforma fiscal de la OCDE entren en vigor al mismo tiempo", apunta el Gobierno polaco

La secretaria de Estado del Gobierno polaco, Magdalena Rzeczkowska, expresó en el Ecofin que la declaración propuesta por Francia que reitera el compromiso de los Veintisiete para poner en marcha el Pilar 1 de la OCDE en cuanto esté listo no es suficiente para su país. "La vinculación no es jurídicamente vinculante para garantizar que (los dos pilares) entren en vigor al mismo tiempo. Introducir el Pilar 2 sin garantizar que se introduzca el Pilar 1 es una solución que no podemos apoyar", enfatizó la representante del Gobierno polaco.

Es la misma situación que se dio en la anterior reunión del Ecofin, el pasado 15 de marzo. Aunque en aquella ocasión otros países como Suecia, Malta o Estonia también expresaron "dificultades técnicas" que durante estas tres semanas han sido resueltas, en palabras del ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, quien lidera las negociaciones por ser Francia la que ejerce la presidencia de turno de la UE.

"¿Dice Polonia que va a luchar contra la evasión fiscal?. Esta es la mejor manera", apunta el ministro de finanzas Francés, Bruno Le Maire

Le Maire ha criticado hoy los argumentos de Polonia y ha lamentado su veto a la propuesta a pesar de que se han "eliminado" estos escollos técnicos y "se han tenido en cuenta todas las críticas" de Varsovia, incluido el vínculo entre ambos pilares.

"No me convencen en absoluto los argumentos de Polonia", apunta La Maire. "El resto de estados miembros han hecho un esfuerzo para dar su respaldo a una directiva que supone un avance considerable en justicia y eficacia fiscal internacionales", añade. "¿Dice Polonia que va a luchar contra la optimización fiscal? Esta es la mejor manera. ¿Dice Polonia que va a luchar contra la evasión fiscal?. Esta es la mejor manera", ha apostillado hoy.

Bruselas defiende la directiva

Sobre la vinculación entre ambos pilares del acuerdo logrado en octubre en la OCDE, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha defendido que la declaración añadida por la presidencia francesa al texto de compromiso "reafirma el vínculo político" entre ambas patas del acuerdo, al tiempo que "evita dificultades y riesgos legales". Gentiloni ha reiterado que la Comisión Europea no puede proponer su directiva para implementar el Pilar 1 "hasta que el trabajo a nivel de la OCDE esté suficientemente maduro".

Los cambios incorporados al texto de compromiso por la presidencia francesa, que incluyen el aplazamiento de la entrada en vigor de la norma hasta finales de 2023, sí sirvieron para que Estonia, Suecia y Malta retirasen su oposición.