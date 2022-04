Feijóo suspende la economía de Sánchez: "la prioridad es la inflación y hay que bajar impuestos"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado este martes sus críticas a la política económica de Sánchez. El flamante líder del PP ha reprobado al Gobierno por la ausencia de políticas económicas en las medidas tomadas en el plan de choque, calificándolas de parches, de ineficaces y de tender a un deriva para llevar al país a la ruina. Como alternativa, Feijóo insistirá este jueves en Moncloa en que la prioridad es la inflación y la receta es bajar impuestos.

Entrevistado este martes por Carlos Alsina en Onda Cero, Alberto Núñez Feijóo ha reflexionado sobre las últimas protestas considerando que es una evidencia de que "el Gobierno ha desconectado con la realidad mientras se colapsaban las carreteras y había desabastecimiento en los supermercados".

En su opinión, las últimas medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al encarecimiento del precio de la energía son "un parche bastante importante".

"Lo prioritario es cómo bajar la inflación en España"

Sostiene Feijóo que "no hay ninguna política económica detrás de esas medidas", y por ello, remarca, "no comparto la política económica del Gobierno porque no funciona; no la puedo compartir porque no quiero llevar a mi país a la ruina".

En cualquier caso, el presidente de la Xunta y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que lo "prioritario" en este momento en España es "bajar la inflación" y ése será uno de los asuntos claves que pondrá sobre la mesa este jueves en su reunión en Moncloa con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a la que acude con una "agenda abierta". De hecho, se ha mostrado dispuesto a hablar también de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Eso sí, y dado que este mismo mes de abril se tiene que debatir en el Pleno del Congreso la convalidación del real decreto ley de medidas anticrisis aprobado por el Gobierno, ha condicionado su apoyo al mismo a poder "mejorarlo" en el trámite parlamentario, máxime cuando ha calificado como "un parche" las medidas del Gobierno.

La reunión de Moncloa se cerró tras "un SMS" del presidente del Gobierno

Feijóo también ha señalado que la reunión de Moncloa se cerró tras "un SMS" del presidente del Gobierno y ha añadido que desconoce el orden del día, pero ha recalcado que "lo más urgente" es la situación económica de España y que "probablemente" hablarán también de la guerra de Ucrania o la posición del Sáhara.

"Voy con la agenda abierta para que el presidente me diga qué cuestiones quiere conversar conmigo y en base a las cuestiones y el contenido de las mismas, tendrá una respuesta. Pero no tengo mayor información", ha manifestado.

Sobre la renovación del CGPJ, ha indicado que si el jefe del Ejecutivo lo considera prioritario es "un asunto importante" pero ha añadido que para él "lo prioritario es cómo bajar la inflación en España.

Alternativa al alto coste de la energía

Precisamente, este martes, el PP centrará sus iniciativas en la sesión de control al Gobierno de este martes en el Senado en su petición de bajar los impuestos ante la subida de los precios por el alto coste de la energía y los combustibles, aludiendo de nuevo al compromiso que firmaron todos los mandatarios autonómicos con el Ejecutivo de Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes de la isla de La Palma.

Senado

En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no acudirá a esta sesión plenaria en el Senado por la comparecencia del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de manera telemática en el Congreso de los Diputados este martes por la tarde, sumando así ya tres ausencias consecutivas al Pleno de la Cámara Alta.

No obstante, los 'populares' estrenarán la nueva dirección de Alberto Nuñez Feijóo, que se proclamó como presidente del PP este fin de semana en el Congreso extraordinario de Sevilla, insistiendo en su petición al Gobierno de bajar los impuestos y pidiendo explicaciones concretas sobre el plan anticrisis que puso en marcha el Ejecutivo la semana pasada.