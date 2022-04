Unas 50 personas se concentran en Badajoz para reclamar a los políticos que escuchen los problemas de los camioneros

Medio centenar de personas se han concentrado este viernes, día 1, frente a la Delegación del Gobierno, en Badajoz, convocados por la Plataforma en defensa del sector del transporte para trasladar a los políticos que "se tienen que bajar al ruedo" y escuchar los problemas de los camioneros.

En declaraciones a los medios, el integrante de la plataforma de los transportistas en Extremadura, José Maqueda, ha explicado que han acudido ante la Delegación para decirle a la delegada, Yolanda García Seco, que no son "terroristas", sino transportistas, y que los políticos "se tienen que bajar al ruedo, a la tierra, y escuchar los problemas de la gente".

En este caso, los de los camioneros que, debido a la subida de los combustibles y a no poder repercutirlo en sus clientes, tienen "un problema que no es de huelga, es de no poder andar, de ruina total".

Asimismo, ha remarcado que la plataforma está desarrollando "miles" de acciones a nivel nacional, y este de Badajoz es un acto más "de esta reivindicación de que nos tienen que escuchar" y, en concreto, la ministra de Transportes "tiene que escuchar a los camioneros y darnos soluciones de verdad, y no parches como han puesto", en alusión al descuento de 20 céntimos que se aplica desde este viernes.

Sobre la situación del paro del transporte, Maqueda ha precisado que la temperatura la miden por los clientes que les siguen "presionando" para que hagan los portes, y que los clientes, las fábricas, tienen mucho stock y no son capaces de sacarlo, mientras que sobre los supermercados ha considerado que "faltan existencias en todos", porque las fábricas no son capaces de sacar los productos que están produciendo.

Asimismo y sobre el paro de los propios transportistas, ha hecho hincapié en que "evidentemente" esta semana ha habido un aumento del transporte, pero que quienes están "abajo, los pequeños transportistas" siguen parados.

"No podemos andar, en las condiciones en las que estamos nos arruinamos", ha señalado, al tiempo que ha apuntillado que esta semana han estado varios piquetes informativos por la zona de Badajoz o que en muchos pueblos se han hecho marchas lentas.

"Seguimos la lucha", ha continuado, para recordar que este sábado está prevista una asamblea nacional de la plataforma en Madrid, a la que asistirán y en la que se decidirá cómo van a seguir o proseguir "la lucha", a tenor de lo cual ha precisado que "el paro a día de hoy es indefinido".

En este sentido y en relación a hasta cuándo pueden aguantar los autónomos esta situación, ha indicado hay compañeros "ya" están vendiendo los camiones.

Descuento en el precio de los combustibles

Respecto a la entrada en vigor este viernes del descuento de 20 céntimos sobre el precio de los combustibles, José Maqueda ha sostenido que "son parches" y lo ha comparado con tener un cáncer y tomar una aspirina, que "no te va a quitar el cáncer".

Y es que, como ha defendido, "el cáncer del transporte es endémico de hace 40 años y hay que buscarle soluciones a largo plazo" y, en concreto, a corto plazo "evidentemente" y después a largo plazo, dado la logística es uno de los sectores más importantes que hay para que la economía de España y de Europa pueda seguir su ritmo y se pueda vivir "medianamente bien".