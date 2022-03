La Creex pide que se tomen medidas para adaptar los contratos públicos en vigor al alza de costes laborales y materias

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha expuesto la situación "límite" de las empresas con contratos en vigor por la "negativa" del Gobierno a revisar los precios y ha exigido que se adopten medidas para adaptar los contratos públicos en vigor a la situación generada por el "brutal" alza de los costes laborales y los costes de materias primas y energía, llevando a las adjudicatarias "al borde de la quiebra".

"La administración lo que no puede es renegar de lo que se llamaba de la anterior crisis financiera 'el austericidio social' y mirar para otro lado cuando lo que se está originando en este país a día de hoy, y también en Extremadura, es un genocidio empresarial", ha expuesto el secretario general de la Creex, Javier Peinado, que ha advertido de que las empresas "no aguantan más" y "no se puede trabajar a pérdidas", lo cual deriva en la "quiebra, en la destrucción" de empresas, del tejido productivo, y a la postre de puestos de trabajo, perjudicando a su vez a la administración.

De igual modo, ha remarcado que "lo que no se puede pretender" es "ajustar esa situación de conciliación de cuentas públicas a costa del sector privado" y que sea este último el que "apechugue" con los incrementos de precios en un escenario "inflacionista", mientras que sobre los costes energéticos y el de la energía eléctrica e hidrocarburos ha expuesto que estos últimos afectan a un sector dedicado "específicamente a eso" como el transporte y "prácticamente" al 98 por ciento de la actividad productiva.

"Las soluciones que se han puesto encima de la mesa han sido parches, que algo han paliado, algunas situaciones concretas", ha reconocido Javier Peinado en una rueda de prensa en la sede de la Confederación en Badajoz acompañado del presidente de Pymecon, Juan Manzano, y el miembro del Consejo de la Construcción y Vivienda de la Creex, Juan Carlos Cotallo, y en la que han estado presentes representantes de empresas que trabajan con la administración.

En su intervención, Peinado ha expuesto que se trata de una reclamación "más que justa" dada la situación "grave" por la que atraviesan "ahora mismo" sectores "muy importantes" en el ámbito productivo de la comunidad extremeña, tras lo cual ha incidido en que las empresas de la construcción o del sector servicios viven un "problema real".

Asimismo, ha aseverado que ya lo están poniendo de manifiesto desde el verano pasado, y que en concreto en octubre comenzaron a trasladar a las administraciones públicas en los distintos ámbitos competenciales la situación que estaban viviendo "especialmente en aquel momento" las empresas que licitan con el sector público, contratos de obras, de suministros y de servicios que "por diferentes causas, aunque fundamentalmente era el incremento de costes de todo lo que llevan aparejado esos contratos realmente, estaban incurriendo en pérdidas".

ESCENARIO INFLACIONISTA

En este punto, ha lamentado que el contexto actual "por desgracia ha empeorado" y "no ha mejorado como se nos decía en ese mes de octubre de que esto era una cuestión coyuntural" y el escenario inflacionista "iría amortiguándose", puesto que el escenario actual es "mucho más inflacionista", más allá de los "primeros problemas" de 2021 originados por esos "desfases" o "desajustes" que provocó la Covid-19.

Así, se ha referido a tres situaciones concretas desde el punto de vista de los contratos del sector público y en función de la fase en la que se encuentran esos contratos, en primer lugar en 2021 y a día de hoy los contratos en ejecución en los que los precios con los que se licitaron "eran los de mercado"; y en segundo en el último trimestre de 2021 y también hoy en día las obras adjudicadas, aunque "a veces" los procesos desde que se licitan hasta que finalizan "pasan meses" y se habían licitado con precios "que ya era imposible encontrar en el mercado".

En tercer lugar ha citado las obras que se están licitando o se habían licitado, pero el proceso interno de los órganos contratantes hasta que llegan a esa licitación "hacían que los precios de licitación que salen realmente para poderlos ofertar las empresas están también por debajo de los costes de mercado", y sobre estos últimos ha ejemplificado que el acero ha subido más de un 115 por ciento desde abril de 2020 a noviembre de 2021, o la madera un 173 por ciento, como también se ha incrementado el precio del aluminio, el cobre o el vidrio y los costes de la mano de obra.

Y es que, para Peinado, "afecta especialmente a todos los tipos de empresas, pero muy mucho" a las que están prestando servicios a las administraciones públicas que sea el Estado "quien de manera unilateral, porque tiene capacidad para ello" y con una publicación en el BOE ha subido en los últimos años más de un 40 por ciento el SMI, que "tiene un efecto dominó sobre todas las retribuciones salariales de las personas ahora mismo ocupadas en las empresas", pero que "luego no admita que haya revisiones de precios en función de esos incrementos de costes".

PARCHES

El secretario general ha recalcado que se trata de una cuestión que afecta a la administración, tanto nacional y autonómica, como a diputaciones o ayuntamientos, y que "no todas pueden mirar para otro lado porque todas tienen responsabilidad" y "son órganos contratantes", al tiempo que planteado que que "las soluciones que se han puesto encima de la mesa han sido parches", como la Disposición adicional en los presupuestos de la Junta que se aprobó en enero, que es "insuficiente" por los requisitos y parámetros económicos que exigía para que las empresas pudieran acogerse.

Por su parte, el propio Real Decreto Ley 3/2022 publicado "hace poco" por el Gobierno de España "deja fuera precisamente de todos esos incrementos de materias todo lo que son costes energéticos", según Peinado, para quien "solo parece ser que se tiene en cuenta" las obras o certificaciones desde el 1 de enero de 2021, "¿y las obras que estaban contratadas de antes que todavía están los contratos en vigor?", se ha preguntado, junto a contratos de servicios, "normalmente" plurianuales en materia de limpieza, vigilancia, saneamiento o abastecimiento de agua o recogida de basura.

"Basta ya, esta situación es inasumible", ha reiterado el secretario general de la Creex, mientras que Juan Manzano ha abogado por la unión del sector para que tengan "más fuerza" a la hora de alcanzar sus reivindicaciones y ha planteado que empresarios, gobernantes y sindicatos están "obligados" a llegar a un acuerdo "lo antes posible" porque las empresas "no aguantan más" y llevan año y medio "acumulando pérdidas", así como que las soluciones que les dan con el Real Decreto estatal o los decretos ley autonómicos "no" les cubren la subida de materiales.

A su vez, Juan Carlos Cotallo ha planteado la visión de la construcción o rehabilitación de vivienda, cuya situación tacha de "dramática" porque no pueden seguir asumiendo la subida de precios de manera "indiscriminada", en un sector como el de la promoción inmobiliaria que tiene una "particularidad", dado que se comprometen con "un montón" de familias a que van a otorgar un producto en dos años con precios "normales" o un margen "normal".

Sin embargo, ha explicado, les van llamando para trasladar que van subiendo los materiales, de manera que "de hecho el sector ya está paralizado" y "muchas" empresas "no están contratando material porque no pueden pagar al precio que le ha dicho el proveedor"; de manera tal que ha exigido a los gobernantes y los distintos gobiernos "tomen la sartén por el mango y hagan lo que esté de su mano", porque "no se puede seguir promoviendo a pérdidas".