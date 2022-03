El coste laboral de las empresas subió un 4,4% durante el pasado año

El coste laboral medio que afrontan las empresas españolas se situó a finales del pasado año en 2.874,6 euros por trabajador y mes, lo que supone una subida del 4,4% respecto a finales de 2020. A pesar de ser un incremento alto, pues dobla la media de los años 2018 y 2019; ha ido reduciéndose en los últimos trimestres.

Así, el alza del coste salarial fue un 13,2% en el segundo trimestre (aunque en comparación con el segundo trimestre de 2020 sufrió un descenso del 8,3%) y en el tercer trimestre se elevó el 4,9%, sobre un descenso del 1,1% del mismo periodo de 2020. En el cuarto trimestre de ese año, el coste laboral en términos interanuales bajó una décima, según los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral publicada ayer por el INE.

Coste laboral

Mayor incremento ha tenido el coste salarial (sin otros componentes) que en diciembre se colocó en 2.165,8 euros, un 5,1% más que en el mismo trimestre de 2020. Por su parte, el resto de costes (cotizaciones, indemnizaciones, prestaciones sociales...) sumaron 708,8 euros de media por trabajador y mes, un 2,6% más que doce meses atrás.

El INE explica que el aumento del coste laboral del 4,4% se explica por el mayor número de horas efectivamente trabajadas en el cuarto trimestre, consecuencia de la disminución del número de horas no trabajadas debido a bajas por incapacidad laboral y, especialmente, de las horas no trabajadas por razones técnicas, económicas, organizativas, de producción y/o fuerza mayor –incluye el tiempo no trabajado de los empleados afectados por Ertes–, que compensan el aumento de las horas no trabajadas por vacaciones y fiestas.

Durante el cuarto trimestre de 2021 la jornada semanal media pactada, considerando conjuntamente tiempo completo y tiempo parcial, es de 34,7 horas. De estas, se pierden 5,8 horas a la semana, de las cuales 2,7 son por vacaciones y fiestas disfrutadas (el trimestre incluye las Navidades), 2,3 se deben a bajas por incapacidad laboral y 0,3 horas no se han trabajado por Ertes. El resto de horas no trabajadas (0,5) se deben a otras causas como maternidad o paternidad, otros permisos remunerados o conflictividad laboral.

Coste por hora efectiva

Un mayor número de horas trabajadas respecto al cuarto trimestre de 2020 hace que el incremento del coste laboral por hora efectiva suba un 0,3% en tasa anual. En términos absolutos, el coste salarial fue de 17,12 euros por trabajador y hora, con un incremento del 0,9%; 17,91 euros en contratos a tiempo completo, un 1,1% más que en 2020, y 12,06 euros en tiempo parcial, con una caída del 0,4%.

Por CCAA, las empresas del País Vasco tienen los mayores costes laborales –3.383 euros¬–, las de la Comunidad de Madrid pagan 3.363 euros, las de la Comunidad Foral de Navarra, 3.118 euros, y las de Cataluña, 3.085 euros. En el otro lado, las extremeñas pagan 2.301 euros por trabajador y mes.