Lasquetty recela de que Moncloa ejecute la armonización

El Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha creído las declaración de intenciones del Gobierno de de Pedro Sánchez, que este jueves se comprometió a paralizar las subidas fiscales, a pesar de que el Libro Blanco que recoge las conclusiones del Comité de Expertos de la reforma fiscal invitaba a incrementar los tributos medioambientales, a subir el IVA y a gravar impuestos autonómicos como Patrimonio, Donaciones y Sucesiones.

En opinión del consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, una cosa es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez diga que ahora no toca llevar a cabo una reforma fiscal, "como dijo ayer la ministra", y otra -argumenta Javier Fernández Lasquetty a eE- "es que no se vayan a armonizar determinados impuestos como el de Patrimonio o Sucesiones, que se ha convertido en una obsesión de la ministra". Colige Lasquetty que, en la presentación del Libro Blanco se defendió el "impuesto a la riqueza; y mucho me temo que es algo que no va a querer dejar en suspenso el Gobierno en especial para contentar a independentistas y comunidades afines".

Mantiene Fernández Lasquetty que cuando las empresas y los autónomos van bien en Madrid, aparece el Ejecutivo de Pedro Sánchez para dar "un hachazo fiscal, cuando lo que necesitan los madrileños es que cada vez haya menos impuestos, y no que reaparezca un impuesto de Sucesiones 100 veces mayor, o un impuesto de Patrimonio que ya no existe prácticamente en Europa".

El consejero de Hacienda de Madrid también respondió ayer el alcalde socialista del Ayuntamiento francés de Coulaines, en el Departamento de Sarthe, en el Loire, Christophe Rouillon, quien interpeló en un acto a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, cuando esta pidió respeto a la autonomía fiscal de las regiones de España, y éste argumentó que no resulta solidario practicar dumping fiscal al resto de las regiones.

Lasquetty critica al regidor galo y defiende que Madrid no solo "no hace dumping fiscal", sino que además "aporta el 70% a la caja común con la que se financian los servicios públicos del resto de CCAA".