Urkullu pide que se prime a futuro el sistema vasco de relación laboral

Maite Martínez Bilbao

El lehendakari del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, pidió ayer ante la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, -de visita institucional en Euskadi- que en el futuro se incluyan en la reforma laboral los objetivos del sistema vasco de relaciones laborales.

Urkullu reiteró que el Real Decreto aprobado es un paso adelante, "porque revoca los aspectos más lesivos de la reforma anterior vigente", pero cree que era necesario primar el sistema vasco de relaciones laborales y que ambas cosas eran compatibles. "No ha sido posible ahora, pero espero que pueda ser posible en el futuro conciliar estos objetivos", apuntó ante la ministra Nadia Calviño.

Respecto a la decisión adoptada por el PNV y su voto ante la reforma laboral, Urkullu aseguró que "yo no tengo responsabilidad sobre esa decisión; hay que diferenciar las relaciones institucionales de las políticas. Yo como lehendakari me atengo a un programa de Gobierno y no hablo en nombre del PNV. Por tanto, no tengo la responsabilidad de lo que el PNV haya adoptado como decisión en el ámbito de las negociaciones políticas", aclaró.

Fondos europeos

Sobre los fondos europeos Next Generation, Nadia Calviño anunció que en los próximos seis meses se prevén seis líneas de convocatorias en el marco del Perte del vehículo eléctrico, por valor de 3.600 millones, y 15 líneas en el Perte de energías renovables, por 2.350 millones.

La vicepresidenta advirtió de la importancia de una buena cogobernanza para aprovechar con "éxito la oportunidad extraordinaria que plantean los fondos europeos". En la reunión entre Calviño y Urkullu también se abrió la oportunidad de implicar "de forma más directa" a las comunidades autónomas en la gestión de los fondos europeos.