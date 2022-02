El unicornio PayFit integra Signaturit para impulsar el uso de la firma digital

La empresa de recursos humanos enfocada en la digitalización y gestión de nóminas, PayFit, ha firmado un acuerdo con Signaturit, -legaltech española especializada en servicios de confianza y gestión de transacciones digitales-, por el cual se producirá en España un acuerdo de integración para que los clientes de la compañía puedan adquirir este nuevo servicio.

Bajo esta unión, las empresas y sus empleados podrán firmar todos sus contratos y documentos -nóminas, anexos, etc.- en unos pocos clics gracias a la firma electrónica. Un paso adelante en la automatización y digitalización de los servicios para los departamentos de recursos humanos que evitará dilatar los procesos, ya que no será necesaria la impresión y el escaneo de los documentos con la firma original para que estos no pierdan su validez legal.

La integración permitirá, además, mejorar la experiencia del empleado, economizando su tiempo gracias a esta nueva solución digital. Asimismo, almacenar estos documentos cómodamente en el software, evitará la posibilidad de extraviar documentos o de alargar los procesos en caso de querer consultarlos más adelante.

De esta forma, el recientemente bautizado como unicornio tecnológico PayFit, reafirma su compromiso con la agilización de los procesos del área de recursos humanos completando, gracias a la solución de Signaturit, el servicio que ya ofrece desde hace años.

"Los últimos tiempos han revolucionado el sector de los RRHH y han obligado a las empresas a renovarse y digitalizarse. Con la integración de Signaturit como un nuevo servicio disponible en la plataforma, fortalecemos nuestro compromiso con la transformación digital de los recursos humanos. Gracias a este acuerdo miles de clientes podrán tener un servicio cada vez más completo a la hora de digitalizar sus nóminas y contratos y, así, no malgastar recursos en tareas obsoletas y mecánicas que ya se pueden automatizar", destaca satisfecho Yoann Artus, Country Manager de PayFit en España. "Tras la ronda de financiación que nos ha convertido en unicornio hace unas semanas, el acuerdo con Signaturit supone otro paso más para posicionarnos como una referencia en el sector. No podemos estar más contentos de cómo ha empezado el año para PayFit", afirma.

En palabras de Sergio Ruiz, CEO de Signaturit, "este nuevo acuerdo con PayFit demuestra que la digitalización de las empresas ya es un proceso imparable en el que soluciones como Signaturit tienen un papel fundamental. En concreto, la transformación digital del área de los recursos humanos se ha convertido en un elemento clave para las compañías, permitiéndoles simplificar los procesos desde la base y generar nuevas estrategias para la gestión del talento".

