Las reservas turísticas a España se disparan un 320% para el primer semestre, según la WTTC

El sector turístico mundial confía en que la celebración de la feria internacional Fitur la pasada semana haya supuesto un punto de inflexión y el trampolín de salida para la tan ansiada recuperación turística mundial, tal y como defiende la presidenta y consejera delegada del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) Julia Simpson, que asegura que las reservas turísticas a España se han disparado para este primer semestre, aumentando a un ritmo de un 320%, por encima del 200% registrado en el resto de Europa.

En una entrevista concedida a Europa Press en el marco de la feria turística, la directiva aseguró que el sector se encuentra en estos momentos "en un punto clave para el futuro" y que sus perspectivas son "muy favorables". Más aún en el caso de España, que junto con Turquía se ha convertido en el destino más popular para los viajeros europeos para este año que comienza.

Por ello, mostró su satisfacción con la celebración un año más de la feria turística puesto que, en su opinión, refleja la "apuesta decidida de España por un sector crucial para su economía".

Simpson avanzó que las previsiones turísticas de cara a Semana Santa son muy favorables, ya que se ha detectado un importante aumento de reservas en todo el mundo. "En el caso de Europa las previsiones son un aumento de las peticiones de viaje de más de un 200% en comparación con el pasado año y las reservas para el verano también han registrado un crecimiento del 80%", explicó.

Según indicó, también se está viviendo un momento turístico muy importante para España con las llegadas internacionales en constante crecimiento. "Las llegadas internacionales a España en el primer semestre de 2022 han aumentado un 320% interanual", indicó.

No obstante y a pesar de estas buenas perspectivas, Simpson no quiso dejar de señalar que estos buenos datos pueden verse afectados por las acciones que los gobiernos realicen respecto al aumento de las restricciones de viajes y el establecimiento de controles en las fronteras ante la evolución de la pandemia del coronavirus en todo el mundo.

"Si se continúan relajando las restricciones y se contribuye a mejorar la confianza del consumidor, podemos esperar un aumento significativo de las reservas en los próximos meses", aseguró Simpson, justificando que los ciudadanos se muestran dispuestos a viajar tanto por negocio como por ocio, disponen de la capacidad económica para ello y además realizan estancias más largas y más sostenibles.

En la entrevista concedida a Europa Press, Simpson reiteró que lo más importante es el mensaje que transmitan los gobiernos. "Los que mantengan sus fronteras abiertas con unas restricciones mínimas para proteger a sus ciudadanos serán los ganadores, mientras los que cierren sus fronteras y reaccionen como si esta variante ómicron fuera igual que las anteriores van a ser desgraciadamente los perdedores", afirmó.

Para la WTTC, al igual para que la Organización Mundial del Turismo (OMT), las restricciones son "completamente inefectivas" frente al Covid y especialmente frente a su variante ómicron. "Las evidencias científicas de expertos internacionales demuestran que esta variantes es menos grave y aunque las tasas de infección han aumentado, lo cierto es que las tasas de mortalidad y de hospitalizaciones siguen disminuyendo", justificó confiando en que los casos alcanzarán su punto máximo en las próximas semanas.

El organismo mundial de turismo advierte de que el restablecimiento de las restricciones de viaje "dañinas", como las medidas recientes destinadas a frenar la propagación de la nueva variante ómicron, no detienen el virus y solo dañan los medios de vida y obstaculizan la recuperación del sector, y se suman al problema de la escasez de mano de obra.

Efectos de la pandemia

Simpson quiso destacar la importancia del sector, tanto en Europa, donde representa el 9,5% del PIB, como y en España, donde supone el 14% de la riqueza nacional. No obstante, alertó de que la pandemia ha dejado datos preocupantes.

Debido a la pandemia, se han perdido unos 62 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, aunque en España "gracias a los sistemas de asistencia no se han perdido tantos puestos de trabajo, pero nos estamos enfrentando a una serie falta de ocupación".

De acuerdo con el último informe del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, la oferta de mano de obra disponible en España no puede satisfacer la demanda requerida en el sector de viajes y turismo, lo que resulta en una escasez de 93.000 trabajadores. Esto equivale a que uno de cada once puestos de trabajo no sean ocupados en el sector, según la organización.

El impacto variable de Covid-19 en diferentes áreas de viajes y turismo y sus perfiles de recuperación desiguales significa que hay una mayor escasez dentro de algunas industrias, específicamente en alojamiento y servicios de alimentos y bebidas.

De cara a 2022, se espera que el mercado laboral se mantenga ajustado, con una previsión de escasez media de 16.000 trabajadores, lo que podría implicar un impacto negativo en la recuperación económica de España.

El informe también destaca que, como parte de las afectaciones por las restricciones de viaje durante la crisis sanitaria, en España se produjo la reducción del 19,5% en empleo directo en el sector de viajes y turismo durante 2020, lo que equivale a la pérdida de 202.000 empleos.

La presidenta y consejera delegada del WTTC destaca que "la recuperación económica de España podría estar en riesgo si no tenemos suficientes personas para cubrir estos puestos de trabajo a medida que los viajeros regresan".

Además, ha asegurado que de no ocuparse los puestos de trabajo, "continuará una lenta recuperación en la reactivación de los negocios de viajes y turismo en todo el país".

El informe del WTTC describe cinco soluciones para que los gobiernos y las empresas aborden la crisis inminente de escasez de mano de obra: facilitar la movilidad laboral y el trabajo a distancia, permitir el trabajo decente y proporcionar redes de seguridad social, mejorar y volver a capacitar a la fuerza laboral y retener el talento, así como crear y promover la educación y el aprendizaje

El WTTC celebrará finalmente su 21 Cumbre Global del 20 al 22 de abril en Manila (Filipinas), así como una cumbre sobre sostenibilidad en junio en Puerto Rico. Estos encuentros formará parte de los actos que la organización va a realizar este año con el objetivo de servir de "plataforma de confianza" al sector y "colaborar en su reapertura".