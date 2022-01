Unai Sordo: "No es comprensible un rechazo a la reforma laboral por parte de las izquierdas"

El líder de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, se muestra optimista respecto a la reforma laboral y cree que acabará saliendo adelante con el apoyo de los socios del gobierno porque "no es comprensible un rechazo por parte de las izquierdas" a una reforma que no tiene "ni una sola medida lesiva para los trabajadores".

En una entrevista concedida a elDiario.es, Sordo recuerda que la reforma puede conllevar "una caída importante de la temporalidad en España en los próximos trimestres y años" y la recuperación de la ultraactividad y la eliminación de la posibilidad de rebajar los salarios desde los convenios de empresas. Más tarde entrarían en vigor otras medidas como los nuevos "ERTE y el Mecanismo Red o el efecto disuasorio de las nuevas sanciones a los incumplimientos de contratos temporales".

Por ello, considera que el rechazo de las izquierdas "no es comprensible", pidiendo a los partidos que dejen de un lado su relato político. Concretamente, ha apuntado a la CUP, de quien asegura que "no ha tenido en ningún momento interés ni en esta reforma ni en cualquier otra"; a EH Bildu y BNG, que estarían "excesivamente mediatizadas por las de sindicatos nacionalistas que ni siquiera consideran un espacio deseable ni legítimo el diálogo social"; y a ERC, a quien acusa de "sobreactuación". Además, les critica que no hayan hecho propuestas laborales en los meses previos: "parece que todo el mundo se acuerda de hacer propuestas laborales justo ahora y no hace un año, o hace un mes".

Por otra parte, cree que Ciudadanos no apoyará finalmente la reforma, aunque subraya que el hecho de que esta sea considerada "más o menos progresista no puede depender de quien lo avale finalmente".

En consecuencia, Sordo hace hincapié en que "las consecuencias de la no convalidación del decreto serían bastante dramáticas" porque "volveríamos a la legislación del Partido Popular" pero también crearía un "escenario verdaderamente delicado" en el ámbito político.

En este sentido, el líder de CCOO considera que "como la reforma viene además avalada por el diálogo social, no se entendería un rechazo por ningún partido político que crea medianamente en la democracia", por lo que pide que se apruebe directamente el decreto del Gobierno de Sánchez y no se modifique posteriormente por el procedimiento legislativo ordinario: "podemos entrar a un juego de enmiendas cruzadas que tengan más que ver con cómo construye cada uno su relato sobre la reforma que con el propio contenido de la ley", apunta.