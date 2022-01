Esteban González Pons: "Pedro Sánchez gasta el dinero europeo como si fuera propio"

Es vicepresidente primero del Grupo Parlamentario Popular en el parlamento europeo, donde se mueve como pez en el agua y se ha convertido, en opinión de propios y ajenos, en un maestro en el arte del parlamentarismo, lo que le ha situado siempre como una estrella ascendente al lado de los distintos líderes que han pasado por su partido político. Esteban González Pons (Valencia, 1964) vive en Bruselas en un apartamento de 70 metros cuadrados y los fines de semana se traslada a Valencia para ver a su mujer y su hijo pero no se queja . Le encanta su trabajo y mantiene una vitalidad envidiable, casi propia de los recién llegados.

Sigue teniendo unos registros poco habituales en los dirigentes de la derecha española: una amplia experiencia en cargos de responsabilidad política sin demasiados enemigos dentro de sus propias filas y es un magnífico comunicador capaz de enfrentarse "sin despeinarse" a cualquier debate televisivo por duro y correoso que sea. Tal vez en eso está el secreto de su éxito y por eso ha conseguido el respeto de sus adversarios ideológicos . "Aquí llevamos años pactando PP, PSOE y Ciudadanos y si eso fuera posible en España el país lo agradecería", señala.

Dice que un reparto de los fondos europeos de forma discrecional por el gobierno de Pedro Sánchez es, en potencia, el mayor riesgo de corrupción que ha existido jamás en la historia. Exige una comisión parlamentaria de control. "El dinero de los fondos es para España no para que Pedro Sánchez gane las elecciones", sentencia.

¿Los fondos europeos pueden convertirse en un arma ideológica en manos del Gobierno?

El Gobierno de España va a recibir más dinero del que nunca en la historia ha recibido nuestro país, y lo único que se le ha pedido desde la Unión Europea es que el reparto de ese dinero lo pacte con las fuerzas políticas y sociales. Sin embargo, Pedro Sánchez está gastándolo como si fuera propio. Eso es un error que podemos acabar pagando todos, porque la UE se va a molestar. No nos ha dado los fondos para que Pedro Sánchez gane las elecciones, sino para que España gane el futuro.

Ayuso ha dicho que está dispuesta a llevar el tema ante la UE por este primer reparto. ¿Será una ofensiva del PP en todas las autonomías?

El PP europeo defenderá siempre lo mismo que el PP español. En todos los países de Europa salvo en España el reparto ha sido acordado con partidos y sindicatos para que no sea un reparto partidista, y, además, los Parlamentos de todos los países europeos tienen una comisión específica que fiscaliza y hace seguimiento del dinero que llega y cómo se gasta. Aquí mas de 70.000 millones de euros gastados discrecionalmente por el Gobierno son, en potencia, el mayor riesgo de corrupción que ha existido jamás en la historia.

¿De verdad hay un riesgo de que sea un sistema clientelar, que se convierta en un pozo de corrupción ?

Hablamos de muchísimo dinero y de ningún control. Y cuando eso ocurre, la corrupción siempre está cerca. Lo más grave no es el modo arbitrario de cómo se ha repartido el dinero entre las Comunidades Autónomas, sino que cuando preguntas a las empresas dicen que no han recibido ni un euro, y la pregunta es ¿dónde están entonces esos 20.000 millones que ya han llegado?

¿Y por qué cree que ese dinero no ha llegado? ¿Dónde están esos 20.000 millones?

No lo sé, y nadie sabe en España dónde están los más de 20.000 millones que ya ha recibido el Gobierno. No ha llegado a las empresas ni a los autónomos ni a los trabajadores. Entonces, en algún sitio deben de estar, y el gobierno debe explicarlo. Yo lo que pido es transparencia, y que el gobierno de España lo explique, es lo decente. Se necesita una comisión parlamentaria de control para evitar sombras de sospecha.

¿Cómo vigilará la UE el reparto de esos 70.000 millones de euros?

Esos 70.00 millones de euros se reciben de Europa, pero se gestionan a nivel nacional. Es decir, la Unión Europea no fiscaliza el gasto de este dinero, lo fiscaliza el gobierno nacional. Lo que la UE podría hacer si el Gobierno no reparte bien el dinero es cortar el envío de más fondos.

¿Y eso puede ocurrir?

Claro que sí. La mala gestión y la arbitrariedad de Sánchez al repartir el dinero la pueden acabar pagando las empresas españolas que finalmente no lo recibirían. Cuando el PP, las asociaciones de empresarios o los medios de comunicación que son excluidos de la información sobre los fondos vayan a Bruselas y pongan sobre la mesa que el Gobierno está siendo arbitrario en el reparto, lo que ocurrirá no será que Bruselas abra una investigación, sino que muy probablemente de inmediato cortará el flujo de dinero a España. Para que eso no ocurra, el Gobierno debería repartir esos fondos con transparencia, y permitir la fiscalización.

Pues por decir esto el Gobierno está acusando a su partido de dañar reputacionalmente a España. Dicen que ustedes son unos patriotas de cartón piedra. ¿Esto es así?

El verdadero patriotismo consiste en ser transparente en el reparto de los fondos y en permitir que el dinero público se fiscalice. El patriotismo consiste en ser decente, y no contraviene al interés de la patria el que desde fuera pide que se respete el derecho de todos los españoles a saber qué hace el gobierno con su dinero. ¿O son poco patriotas los demócratas que en Polonia denuncian a su gobierno ante la Unión Europea? No lo son.

Ayuso ha iniciado también una batalla en los tribunales que puede seguirse en el resto de las autonomías del PP ¿Es oportuno judicializarlo?

Creo que Isabel Ayuso y todos tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano para que el Gobierno sea transparente y se deje fiscalizar. Le pedimos al Gobierno transparencia, que no sea arbitrario, y que se deje fiscalizar. Si el Gobierno cumple esas tres cosas, no habrá ningún problema ni se judicializará nada.

Pues la ministra portavoz ya ha dicho que tienen preocupación cero, que en Europa no va a llegar este tema a la comisión porque es todo una campaña de humo

No es una campaña de humo, porque hay un riesgo cierto de que se corten los fondos. No porque lo denuncie el PP, sino porque la denuncia del PP está justificada. El problema no es qué dice el PP ante Europa, sino que nadie sabe dónde están los 20.000 millones que ya han llegado.

¿A usted qué le ha parecido que no se acredite a los medios de comunicación críticos con cómo se están gestionando los fondos?

Por cosas como esta, por actitudes autoritarias como la de la Moncloa con los medios críticos, a Polonia y Hungría les han cortado los fondos. Polonia y Hungría no están recibiendo los fondos entre otras cosas por tratar a la prensa como la ha tratado la Moncloa en la rueda de prensa sobre los fondos.

Hombre, reconozca que para cualquier gobierno es un caramelo disponer de 140.000 millones de euros que pueden dopar cualquier cita electoral

El dinero de los fondos es para España, no para Pedro Sánchez. Ese dinero bien repartido y fiscalizado es la oportunidad con la que nuestro país siempre soñó. Ese plan Marshall aplicado a nuestra economía podría representar el salto de la economía española al siglo XXI. Realmente lo necesitamos y puede ser la mejor oportunidad que España ha tenido desde principio del siglo XIX. Si Sánchez malogra los fondos de recuperación, nadie habrá hecho tanto daño a España desde Fernando VII.

¿Qué le parece cómo se ha resuelto el tema de la reforma laboral pactada por los agentes sociales, aunque hay cosas en el aire?

El problema más importante que tiene España mas allá de la reforma laboral es la economía y la presión fiscal que es insoportable. Estamos perdiendo la carrera hacia la economía intangible, que está triunfando en el mundo, y me parece increíble que el gobierno se dedique a cosas que en nada tienen que ver con esto. La economía del siglo XXI es la de la inteligencia artificial y del software, de las nuevas tecnologías, del cambio climático y de la transición ecológica. España debería aprovechar estos fondos de recuperación para dar el salto de la economía del siglo XX a la del siglo XXI, y en lugar de eso estamos perdiendo el tiempo en debates ideológicos de poca consistencia.

¿A usted qué le han parecido las declaraciones de Garzón sobre la calidad de nuestra carne?

Lo peor de las declaraciones de Garzón fue ver a un ministro del Gobierno de España haciendo publicidad negativa de un producto español. Eso no pasa en ningún país del mundo. Garzón es el Boris Johnson español. Nuestros competidores en el mercado ganadero están utilizando lo que ha dicho el ministro para vender sus productos y retirar los nuestros. Es la ley de la oferta y la demanda.

Oiga, ¿el tema de la factura de la luz puede ser el talón de Aquiles de Pedro Sánchez? porque él dice que esto no es cosa suya, que esto no tiene arreglo, que lo debe solucionar Europa...

Si Pedro Sánchez dice que el tema de la luz no tiene arreglo, no hay justificación para que siga un día más en la Moncloa. Los políticos están para arreglar las cosas, no para resignarse.

¿El tema de la luz y de las energías se tiene que solucionar en Europa o el Gobierno español tiene margen para controlar el asunto a nivel nacional?

No es probable que exista una respuesta europea a la crisis energética. De hecho, otros países ya han reaccionado: Alemania ha encontrado su solución con un gaseoducto para recibir directamente el gas ruso, Francia ha resuelto su problema recurriendo a la energía nuclear, y España, que primero sufre una restricción de gas argelino por el conflicto entre Argelia y Marruecos, y después no tiene conexiones eléctricas suficientes en los Pirineos, no puede seguir sin tener una alternativa nacional para la producción de energía. Pedro Sánchez está abocando a España a un desierto energético en 20 años. Los errores que ahora está cometiendo el gobierno de Sánchez por mantenerse en Moncloa los vamos a pagar durante décadas.

¿La opción de su partido es abrir el debate de las nucleares?

El debate de las nucleares, como una ayuda durante la transición energética, debería abrirse de inmediato. Las nucleares no son el futuro, pero pueden ser una ayuda para hacer la transición de las energías contaminantes a las no contaminantes.

Oiga, ¿los datos de la inflación deben hacer que se enciendan las luces rojas o es algo coyuntural como cree el Gobierno?

Si la inflación fuera sólo española podríamos aceptar que es coyuntural, pero es una inflación planetaria, y el Gobierno debería aceptar que esta inflación es una condición de la economía española para los próximos años, y reaccionar, reduciendo impuestos y bajando el gasto público.

Pues mientras haya un gobierno de coalición con Podemos dudo mucho que se bajen los impuestos o el gasto público, ¿no?

Somos el único país de Europa que tiene ministros comunistas. Esto es una rareza, casi una excentricidad. Desde luego las recetas de los ministros comunistas son las peores para sobrevivir en un universo capitalista, y es muy difícil que un Gobierno con inspiración comunista acierte con las recetas para las soluciones económicas. Con Podemos ahí, se están tomando las medidas más desacertadas para que España salga de la crisis. Si estuviéramos detrás del telón de acero, o en la época de la URSS, tener a Yolanda Díaz y a Garzón en el gobierno sería una ventaja, pero como la URSS se acabó hace 30 años, tenerlos perjudica a nuestro país.

Hombre, pero los presupuestos ya se han sacado, adelante con Bildu, ERC, los nacionalistas, etc.

Resulta raro que quienes son los enemigos de España sean los que aprueben los presupuestos de nuestro país. Es lógico que Bildu apoye los presupuestos de Sánchez, porque no son buenos para España, y ellos lo que quieren es que a nuestro país todo le vaya mal.

Sea como fuere, esos presupuestos le garantizan a Sánchez completar la legislatura, y no va a perder la oportunidad de gestionar la presidencia española de la Unión Europea, ¿no?

El presidente Macron, durante la presidencia francesa, va a celebrar las elecciones presidenciales de Francia y también las parlamentarias. No hay ninguna razón para que Pedro Sánchez no celebre las elecciones españolas cuando toca, aunque coincidan con la presidencia española de la Unión Europea.

Pues al final, o gobierna el PSOE con Podemos o ustedes con Vox si se cumplen las encuestas

Podemos y Vox son dos cabezas del mismo dragón. Desde el autoritarismo. Lo lógico sería que en España formáramos grandes gobiernos de centro como ocurre en Bruselas. Esta semana hemos elegido una presidenta del Parlamento Europeo del PP y de nuevo hemos hecho una coalición socialistas, liberales y populares, excluyendo al partido de Vox. A mí me gustaría que en España PSOE, Ciudadanos y PP formaran grandes coaliciones.

Si Mañueco gana en Castilla León, y se adelantan las andaluzas con buenos resultados, ¿Casado preparará su pista de aterrizaje en la Moncloa?

Casado llegará a la Moncloa porque así lo van a querer los votantes. El tiempo electoral de Andalucía lo decidirá Juanma Moreno. Y en Castilla León creo que habrá un gran resultado electoral. El próximo gobierno de España lo presidirá Pablo Casado y espero que con una mayoría de centro suficiente.

¿La vacunación obligatoria al final es un debate inviable que no se va a producir en Europa?

La vacunación obligatoria es un debate que ya se está produciendo en muchos países de la Unión Europea. En Grecia ya existe la vacunación obligatoria a partir de los 60 años, en Italia va a empezar dentro de nada, y en Francia el debate ya lo ha impulsado Macron. Donde el debate va con retraso es en España, porque la población no vacunada, afortunadamente, es muy poca. Hay pocos negacionistas por la actitud de los españoles y las españolas ante la vacuna, que ha sido ejemplar.

Oiga, ¿a Johnson le queda un telediario?

Sí. Le queda poco tiempo. Johnson es una caricatura de lo que siempre fue un primer ministro británico.

Estados Unidos ha alertado del movimiento de tropas rusas hacia Bielorrusia, para atacar Ucrania. ¿Hay un alto riesgo de conflicto armado?

Ucrania es uno de los asuntos más delicados que tenemos ante nosotros. No logramos entender qué es lo que quiere Rusia. Si se produce una intervención rusa en Ucrania y la OTAN reacciona, la Unión Europea puede verse una vez más como escenario de un conflicto armado, y esta vez sin ser protagonista. Hay un alto resigo de que ese conflicto armado se produzca.