"Paradores tendrá beneficios en 2021 e invertirá 160 millones en cinco años"

Paradores cerrará 2021 con beneficios tras registrar "el segundo mejor semestre de su historia". Así lo anticipa su presidente, Pedro Saura, en una entrevista con elEconomista en la que desvela la estrategia que desarrollará la compañía pública -está participada al 100% por la Dirección General de Patrimonio del Estado- para consolidar su crecimiento, con una inversión prevista, con cargo a sus fondos propios, de 160 millones de euros hasta 2026 para abordar las mejoras de los hoteles. A esta cantidad sumará los recursos aportados por Turespaña y los que consiga para proyectos vinculados a los Fondos Next Generation. Paradores trabaja en estos momentos en tres planes complementarios hasta 2026. Se trata del Plan Estratégico, el de Sostenibilidad, para ser neutros en carbono en 2030, y el de Inversión.

Paradores, que cuenta con 97 hoteles en propiedad en España y uno más, a través de franquicia, en Portugal, volverá a números negros este año y dejará atrás así las pérdidas históricas de 2020 propiciadas por la pandemia y las consecuentes restricciones a la movilidad. El año que termina constata, en palabras de Saura, "la recuperación en V" que está experimentando la compañía, que ha batido con creces las previsiones recogidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, en los que se proyectaban unos números rojos de 23,8 millones para 2021 y de 15,2 millones para 20202. Los datos provisionales de cierre de ejercicio lo atestiguan. Frente a los 63 millones de pérdidas de 2020 presentará beneficios, aún por cuantificar. Asimismo, los 43 millones negativos de resultado bruto de explotación (ebitda) del pasado año tornarán en 2021 a alrededor de 20 millones positivos (30 millones en 2019) y los ingresos crecerán de 128 millones a cerca de 225 millones. Esta cifra representa el 85% de la facturación que registró en 2019.

Una mejora significativa sustentada en la positiva evolución de la ocupación, que en el conjunto del año alcanza el 56%, si bien en agosto se aproximó al 90% y en todo el verano al 82%. En 2019 la ocupación media se situó en el 65%.

Saura, presidente de Paradores desde julio tras su desempeño como secretario de Estado de Transportes, subraya la confianza que genera la compañía entre sus clientes, fruto de las medidas de seguridad sanitaria adoptadas que permitieron a la firma ser la primera cadena hotelera en España en recibir el sello Safe Tourism Certified, renovado este mes de diciembre. De igual modo, destaca la propia oferta de la empresa, con edificios que tienen "espacios abiertos importantes y, además, ubicados en entornos naturales y rurales poco masificados". Y a todo ello se suma "el hecho de que el peso del turismo nacional en el total es mayor, lo que beneficia a Paradores, y también el ahorro embalsado de estos últimos años", explica Saura. En 2021, los turistas internacionales han representado el 20%, frente al 40% preCovid, un porcentaje que pretende recuperar creciendo, además, en mercados como Estados Unidos y Asia. La empresa pública cuenta con 1,3 millones de miembros del programa de fidelización Amigos de Paradores que suponen el 50% de los ingresos anuales.

De cara a 2022, las estimaciones de Paradores apuntan a que "vamos a recuperar y superar los niveles de 2019, con unos ingresos de 280 millones de euros y con unos resultados positivos", si bien el ebitda será "parecido al de este año" debido a "unas mejoras salariales y al incremento de los costes energéticos que explican que los márgenes se reduzcan". La variante ómicron ha provocado en las últimas semanas cancelaciones, "pero estos últimos días ya hemos notado una estabilización y pensamos que el año que viene va a ser positivo". Con un mayor horizonte, "el escenario a medio plazo es de una recuperación de los beneficios del pasado, pero va a depender de la demanda y de los costes", explica Saura.

"En 2022 vamos a superar los niveles de 2019, con unos ingresos de 280 millones"

El presidente precisa, no obstante, que "el objetivo de una empresa pública es tener beneficios para poder reinvertirlos y hacerla resiliente a las próximas crisis, pero no es un fin en sí mismo". Así, "para 2026 estimamos que con fondos propios se pueden invertir 160 millones en los activos de la compañía". Un desembolso que "tiene pocos precedentes en la historia de Paradores" y que está encaminado "a la eficiencia energética, a mejorar los bienes patrimoniales, a la maquinaria...", abunda. Un importe que no incluye la inversión de Turespaña ni la financiación a través de los Fondos Next Generation, "a los que también aspiramos básicamente en eficiencia energética y en la mejora y conservación de los bienes de interés cultural -los fondos europeos sufragarían el 30%-". "Estamos ahora trabajando en estos proyectos", aunque el importe de los mismos aún no lo tienen definido. "Tenemos en caja en torno a 100 millones y con los flujos de caja vamos a poder invertir esos 160 millones", indica. La compañía ha cerrado este año una ampliación de capital por 17 millones -se añade a la de 30 millones de 2020- y no tiene previsto acometer nuevas.

Saura hace hincapié en que "uno de los objetivos de Paradores es aprovechar el ciclo económico para afianzar nuestro modelo de turismo de futuro". "El modelo de turismo al que aspira España es sostenible y digital, que tenga en cuenta el entorno natural y, por tanto, Paradores ya es el futuro del turismo español". Y en el marco de los Next Generation, quiere colaborar con las autoridades locales y el sector privado para "buscar cooperaciones en los destinos e impulsar la movilidad sostenible, la regeneración urbana, la eficiencia energética o la economía circular y, en general, actividades turísticas más respetuosas con el medio ambiente".

Saura descarta el cierre o la venta de alguno de los paradores, toda vez que forman parte de la red de la compañía y porque ejercen un papel "importante, con una componente social y territorial" en el reto demográfico. De hecho, prevé abrir entre 2022 y 2023 tres nuevos en Molina de Aragón (Guadalajara), Veruela (Zaragoza) e Ibiza.