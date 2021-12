El Ministerio de Trabajo centra el plan de inspección de accidentes laborales en 6 sectores

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó ayer un plan de choque contra los accidentes mortales en el trabajo que se centrará especialmente en seis sectores, aunque han detectado 19 actividades (CNAE-3 dígitos) con priorización.

La ministra recordó que las empresas afrontan multas cercanas al millón de euros (983.736 euros para las infracciones muy graves de prevención de riesgos laborales) desde el 1 de octubre tras la reciente reforma de los montantes de la sanciones.

El plan es producto de un estudio realizado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) que tiene en cuenta no sólo las mortandad en los diversos sectores, sino el riesgo potencial de sufrir un accidente mortal.

Así, se han detectado seis sectores CNAE-3 dígitos sobre los que la Inspección de Trabajo centrará sus actuaciones: actividad de cultivos perennes y pesca (en el sector primario); la construcción de edificios y la actividad de instalaciones eléctricas, de fontanería y otras en obras de construcción (en construcción), recogida de residuos (industria) y transportes de mercancías por carretera y mudanzas (en servicios).

El INSST ha valorado los criterios de tasa de incidencia acumulada de accidentes mortales (TIAM) durante el periodo 2017-2019 y la media de personas trabajadoras durante el mismo periodo. En función de ello, se ha detectado 19 CNAE (incluidos los seis anteriores) englobados en los principales niveles de priorización y se detecta el riesgo (como no prioritarios) del resto de actividades de 3 dígitos.

El plan se sustentará en la actividad de la Inspección de Trabajo focalizada en estas actividades, pero a diferencia de anteriores planes, en esta ocasión se centrará no en la actividad en su conjunto, sino en las causas que generan el accidente mortal. Para ello, la inspección está cruzando los datos para detectar posibles empresas con un riesgo de sufrir un accidente mortal.

Carmen Collado, la directora de la Inspección, aclaró ayer que de momento no tienen contabilizadas las empresas susceptibles de recibir la visita de los inspectores. No obstante, no se trata de empresas que ya hayan sufrido accidentes mortales –que también–, sino aquellas que pertenecientes a estos sectores prioritarios hayan sufrido un cierto nivel de accidentes leves por las causas que suelen derivar en muertes. Incidió en que se trata de una acción preventiva, pues el plan busca aumentar la concienciación en empresas y trabajadores para evitar que haya accidentes.

1.626 fallecidos

El plan parte del estudio del periodo 2017-2019, excluyendo el pasado 2020 por su anomalía ante el Covid. Así, los datos se han elaborado a partir de los 1.626 fallecidos en 2019. No obstante, aborda una revisión de la siniestralidad laboral desde 2000 sobre la base de muertes diarias.

Concluye que desde ese se ha producido una fuerte reducción hasta 2012 y, a partir de ese año, se ha producido un ligero repunte con un cierto descenso en 2019, con una media diaria de tres fallecidos, frente a los nueve de 2000.

La principal causa de muerte en el puesto de trabajo es el infarto (42%) y por tipo de trabajo, la circulación, con un 28%.

31 muertos por Covid

El año pasado se contabilizaron 31 fallecidos por el Covid considerados como accidentes laborales, de los que 27 se produjeron en el ámbito sanitario, según informó Carlos Arranz, el director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).

En lo que va de año, se ha rebajado a seis, gracias a la vacunación. No obstante, Arranz aclaró que solo se contabilizan los casos que se ha contrastado que el contagio se ha producido en el centro de trabajo.