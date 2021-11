España pedirá 22.000 millones de euros a Bruselas en cuatro meses

El Gobierno afronta cuatro meses intensos en lo que a dinero se refiere. De aquí hasta febrero el Ministerio de Asuntos Económicos que dirige Nadia Calviño debe solicitar a Bruselas los dos primeros tramos de los fondos MRR-Next Generation (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) que suman 22.000 millones de euros. Fuentes del ministerio confirman a eE que el primer tramo, de 10.000 millones de euros, está ya garantizado, pues está ligado a los hitos y objetivos que el Gobierno ha "prometido"aprobar a Bruselas entre febrero de 2020 (el plan se creó con carácter retroactivo) y junio de este año. Todos ellos a punto, según el ministerio.

Eso supone que este año se recibirán algo más de 19.000 millones de euros de los 69.500 millones que entregará de Bruselas a fondo perdido en los próximos cinco años. De ellos, 25.000 millones fueron incluidos en los Presupuestos Generales para el ejercicio 2021. A estos 10.000 millones de euros que se liberarán en los próximos días –Economía está ultimando el documento técnico para la solicitud– se suman 9.039 millones correspondientes a la prefinanciación del 13% de la asignación total del plan que la Comisión Europea entregará a todos los Estados miembros.

Pendiente del diálogo social

Mucho más complicado está el segundo tramo, por valor de 12.000 millones de euros, que el Ministerio de Economía solicitará, en teorá, el próximo enero a cuenta de los hitos comprometidos para el segundo semestre de este año. Algo difícil, si se tiene en cuenta que de los 40 hitos y objetivos que deben ser aprobados entre julio y diciembre de este año hay cuatro ligados a la reforma laboral incluidos en el Compromiso 23 a cargo del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En concreto, deberá aprobar el hito 332 –Modificación del Estatuto de los Trabajadores (ET) para apoyar la reducción del empleo temporal mediante la simplificación de los tipos de contratos–; el hito 336 –Modificación del ET para establecer un régimen de adaptación a las perturbaciones cíclicas y estructurales, incluido un sistema que proporcione flexibilidad interna a las empresas y estabilidad a los trabajadores (el MSE, un nuevo tipo de Erte)–; el hito 338 –Modificación del ET para mejorar las normas legales que regulan la negociación colectiva–; y el hito 339, –Modificación del ET para mejorar los derechos de las personas que trabajan en empresas subcontratadas–.

Alargar los plazos

En principio, el Gobierno ha reiterado públicamente que la reforma laboral estará aprobada antes de que empiece el año próximo. No obstante, la delegación de la Comisión Europea que visitó el 6 de octubre España para obtener información de primera mano sobre la evolución de las reformas, se habría mostrado flexible para poder ampliar un par de semanas el plazo que finaliza el 31 de diciembre, según comentan a eE fuentes que estuvieron en una de las reuniones con los funcionarios comunitarios. Lo que permitiría al Ministerio de Economía presentar la solicitud del segundo pago en febrero.

Sin embargo, desde Bruselas siempre se ha hecho hincapié en que esta reforma, como otras muchas, debe estar avalada por acuerdos en el seno del diálogo social. Algo, de momento, difícil por la oposición de los empresarios a ciertos puntos actualmente sobre la mesa de la reforma laboral. Aunque desde el Ministerio de Economía ya han alertado de que habrá modificaciones en el borrador sobre el que se negocia. Previsiblemente hoy cuando toca una nueva sesión de negociación con sindicatos y patronal.

Estos son, sin duda, los cuatro hitos más retrasados de los contemplados en el segundo semestre de este año que abren la puerta a los 12.000 millones de euros del segundo tramo de los fondos MRR.

Entre los 40 hitos comprometidos por el Gobierno español ante Bruselas, junto a la reforma laboral está una primera tanda de medidas para la modernización de la Agencia Tributaria o la creación del nuevo impuesto sobre los plásticos no reutilizables y los residuos, actualmente en el Congreso. Igualmente está el primer paquete de la reforma de la Seguridad Social pactado recientemente con los agentes sociales y remitido igualmente a las Cortes, que incluye la fórmula del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y la alineación de la edad efectiva de jubiliación con la edad legal de jubilación.

Reforma del Reta

Para el próximo semestre queda pendiente el segundo paquete de la Seguridad Social que, según los hitos comprometidos con Bruselas, debe dar cumplimiento a los hitos 411 –Reforma del sistema de cotización de las Seguridad Social de los autónomos (Reta)– y el 414 –Revisión del actual sistema de pensiones complementarias–. Otros 6.000 millones dependen de ello.