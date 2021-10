'elEconomista' organiza la Jornada 'Next Generation' Catalunya

El periódico elEconomista celebra el 26 de octubre en directo la Jornada 'Next Generation' Catalunya. El encuentro contará con la bienvenida del presidente de Foment del Trebal, Josep Sánchez Llibre. A continuación, intervendrá María Matilde Villarroya, Secretària d'Afers Econòmics i Fons Europeus, quien realizará la apertura institucional.

Tras sus palabras, se celebrará una primera mesa de debate sobre las oportunidades que brindan los fondos europeos Next Generation al tejido empresarial de Catalunya. Participarán en el coloquio Jordi Cartanyá, coordinador del Valle del Hidrógeno de Cataluña; Xavier Torra, presidente de EURECAT-Centro Tecnológico de Catalunya; Esther Izquierdo, presidenta de CEED-Clúster de la Energía Eficiente de Catalunya; José María Mestres, presidente de TEXFOR–Confederación de la Industria Textil; y José María Vall, presidente de CIAC-Clúster de la Industria de la Automoción de Catalunya.

Tras este encuentro, tendrá lugar una segunda mesa de debate sobre la necesidad de la empresa privada de recibir esos fondos para el desarrollo de proyectos. Intervendrán en el encuentro Carmen Urraca, directora de fondos europeos de Banco Sabadell; Silvia Sanjoaquín, directora de desarrollo de nuevos negocios de Naturgy; Albert Triola, director general de Oracle España; Rubén Ruiz, director general en Aigües de Barcelona; Carmen Espinosa, Global head of New Business, Iniciatives y coordinadora de los proyectos Next Generation en Cellnex; Isabel Buesa, directora territorial Endesa Cataluña; y un representante de Caixabank.