Podemos presiona para incluir un cheque bebé de 1.200 euros al año y bajas de paternidad a 6 meses

Podemos sigue tensando la cuerda en la recta final de la negociación de los Presupuestos Generales de 2022. Según informa Efe, la formación morada presiona ahora para incluir un cheque bebé de 1.200 euros al año.

En particular, quiere dar una ayuda de apoyo a las familias de 100 euros mensuales para todas las que tengan niños de entre 0 y 3 años, así como la ampliación de permisos de paternidad y maternidad a 6 meses. Pero no es la única exigencia. El socio del Gobierno está negociando reducir el IVA de las peluquerías.

No obstante parece que lo que más atasca el apoyo a los Presupuestos es la vivienda. Podemos insiste en que sin dejar clara una regulación a la baja de los precios de los alquileres será difícil firmar las cuentas públicas. Y aunque la formación morada reconoce que la ley de Vivienda ha mejorado mucho desde que ha tomado las riendas el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, queda "el corazón de la ley" y ven a los socialistas muy "acomodados".

"Tenemos todo cerrado menos la regulación de los alquileres", reconocen fuentes del partido que ven con preocupación que la parte socialista del Gobierno no está avanzando con los socios morados en los acuerdos ya firmados el año pasado y pretenden "elevar" los grandes temas hasta la presidencia del Gobierno y la vicepresidencia segunda, para que sean Pedro Sánchez y Yolanda Díaz los que "cierren todo".

Y esa no es una buena forma de negociar, advierten, molestos de que los temas que atañen a otros ministerios no sean tratados en sus sedes. Creen que los socialistas están "demasiado tranquilos y acomodados", confiados en que sacarán los presupuestos pese a las advertencias que también les han hecho los socios parlamentarios que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, como ERC o EH Bildu.

Insisten en que no sólo no hay avances "sino que parece que su propuesta es no darnos nada" y recalcan que han "descuidado" a la coalición. "No vamos a cerrar un acuerdo de presupuestos sin que los acuerdos del año pasado estén cumplidos", reiteran, toda vez que las reuniones entre PSOE y Podemos para hablar de las cuentas del próximo año se suceden y hoy han constatado que siguen sin avanzar.

En la Ley de Vivienda sí ven mejores intenciones porque Bolaños ha introducido medidas más de izquierdas como la reserva de vivienda protegida en todas las promociones para aumentar la oferta de pisos sociales, pero señalan que son once meses de parálisis y no les vale regular los alquileres para contener precios sino que debe ser para bajarlos.

En materia fiscal, también inciden en que el Ejecutivo no tiene intención de fijar un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, aunque algunas voces en el Congreso afirman a Efe que el Ejecutivo lo podría contemplar pero sobre la base imponible y no sobre el resultado contable, es decir sobre los beneficios empresariales.