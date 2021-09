Casado apuesta por el legado económico de Rajoy con una reforma fiscal y laboral en tiempo récord

El Partido Popular ha arrancado este lunes en Santiago de Compostela su Convención nacional, cuya clausura se celebrará este domingo en Valencia. Desde Galicia, el líder del PP, Pablo Casado ha defendido el legado reformista de Rajoy aplicó una reforma fiscal y laboral y, creó 2.700.000 empleos "en un tiempo récord".

Arropado por dirigentes del área económica dentro de su formación, de exministros como Román Escolano, del vicepresidente de la Comisión Europea y comisario Margaritis Shinas, del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y, del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, entre otros políticos, Casado inauguraba este lunes la primera jornada de la Convención nacional, consagrada este día al 'Libre Mercado y a la Propiedad'.

En primer lugar, y en conversación con Rajoy, el líder del PP afirmó que le parece un déjà vú ver a la vicepresidenta Nadia Calviño mentir sobre las previsiones del Gobierno respecto a las que tenía ya el INE, y que ella conocía, en alusión a lo que ocurrió con su antecesor, el socialista Pedro Solbes en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

De la herencia de Zapatero al legado de Rajoy

Casado recordó este lunes que Rajoy recibió en 2011, con mayoría absoluta, "el mandato clarísimo de la sociedad española de evitar el rescate"; en datos concretos, un país con un 9% de déficit público y dos puntos "ocultos", un 24% de paro y una morosidad que obligó al Gobierno a elaborar un plan para pagar a los proveedores.

En contraposición a la política económica de Zapatero, resaltó que, en "tiempo récord", el Gobierno del PP aplicó un programa de reformas fiscal y laboral, con la creación de 2,7 millones de empleos, e impulsó una reforma energética, una ley de unidad de mercado y una reforma educativa con la que se redujo el fracaso escolar "ocho puntos". De igual modo, también destacó la reforma de las pensiones de Rajoy, que introducía el factor de sostenibilidad para "nunca más ver quebrado el sistema como en el año 1996" y se pudieron incrementar un 16% de media durante el mandato del Partido Popular.

España es el país "más afectado por la crisis del Covid"

"Eso contrasta con lo que se está haciendo ahora. El legado que va a recibir el PP cuando lleguemos al Gobierno va a ser muy distinto", dijo Casado, que señaló que España es el país "más afectado por la crisis del Covid" porque antes de la pandemia se habían aplicado "malas políticas económicas", como "despilfarrar 20.000 millones".

Casado también suscribió que España será el país de la UE que "más tarde en recuperarse" y ya ha sido el país del mundo desarrollado que "más destrucción de empleo ha tenido" a pesar de que el virus del Covid ha sido global.

"Una crisis peor que la de ahora"

En su turno de intervención, Mariano Rajoy sostuvo que aunque él tuvo que hacer frente a una crisis económica "bastante peor" que la de ahora, el PP tendrá "una vez más" que "arreglar" lo que "desarregle" el Ejecutivo del PSOE porque es su "sino" y "no hay dos sin tres". En este punto, aconsejó a Pablo Casado a centrarse en la "eficacia" económica porque sirve para "evitar" la llegada de populismos.

Rajoy se mostró convencido de que la Convención supone un paso más en ese camino hacia el objetivo, que es llegar al Gobierno de la nación, ganar las próximas elecciones y, una vez más volver a arreglar lo que otros desarreglaron. Aunque ése -dijo- es nuestro sino y estamos contentos con él".

CEOE y ATA por un acuerdo intergeneracional en la reforma de las pensiones

Además de los dos conservatorios -el de Casado y Rajoy, y el de Alberto Núñez Feijóo y el el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schina-, la Convención dio este lunes cabida a debates sobre el Desarrollo y la Competitividad, Reformismo y Solidaridad y, Cuarta Revolución Industrial.

"Los fondos no es dinero gratis"

En el acto entre Feijóo y Schina resaltó la oportunidad que suponen los fondos europeos de recuperación y el espíritu Next Generation, en lo que respecta al impulso de un nuevo modelo de crecimiento, pero también ha lanzado un aviso: "No son dinero gratis". De hecho, Schinas incidió en que estos fondos "no son dinero gratis" para repartir "a izquierda y derecha con cheques en blanco", sino que deben estar vinculados a los objetivos presupuestarios de la Unión Europea. Asimismo, y en un guiño a Pablo Casado, pronosticó que será al líder popular, cuando llegue a La Moncloa, al que tocará seguir "de cerca" la gestión de los fondos y también el "esfuerzo" de acometer las reformas contracíclicas que necesita el país..

Ya en la mesa de Desarrollo y Competitividad, moderada por el exministro de Economía, Román Escolano, el vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández, y el presidente de ATA, Lorenzo Amor, abogaron por una reforma de las pensiones que cuente con un acuerdo intergeneracional. Fernández destacó por su parte tres medidas políticas económicas importantes, que son las pensiones, la reforma laboral y la reforma fiscal. Sobre las pensiones, aseguró que su reforma tiene que ser "sostenible" y tener en cuenta la "equidad intergeneracional" porque "vamos a dejar una deuda a las nuevas generaciones que será de las más elevadas de nuestra historia económica".

Sobre la reforma laboral, apostó por no reformar lo que "está funcionando", aunque señaló que "siempre se pueden hacer mejoras", y, respecto a la reforma fiscal, criticó que el sistema fiscal de este país es "muy ineficiente", por ello, instó al Gobierno a ser "pragmático" en la mejora de este sistema para que se pueda "recaudar más" y "distorsione menos".

La CEOE estima que la economía española se va a recuperar este año entorno al 5,5%

Durante su intervención, dijo que es "muy importante" tener "credibilidad" a la hora de hacer proyecciones económicas. Y en este sentido, comentó que la CEOE estima que la economía española se va a recuperar este año entorno al 5,5% y alertó de que esta recuperación está siendo "distinta" y "desigual" por sector, por grupos de edad y por territorios.

Por su parte, el conselleiro externo independiente de REE y asesor del FMI, José María Abad, auguró que el crecimiento de España no será superior al 5%, lejos del 6,5% que prevé el Gobierno de Pedro Sánchez.

Las mesas

A lo largo de la jornada se desarrollaron otras mesas relacionadas con la Cuarta Revolución Industrial, la Sostenibilidad y el Crecimiento y, la Reforma y Solidaridad. Entre los ponentes se encontraban el fundador de Jazztel y Premio World Technology, Martín Varsavsky; el fundador de Generation Investment Management, Miguel Nogales; y el fundador de Rive Technology y del programa Celera, Javier García; el presidente de Asaja, Pedro Barato; el ex ministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa; y el secretario de Economía del PP, Daniel Lacalle; y que será conducida por la ex ministra de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

El Gobierno de los hermanos Marx

Elvira Rodríguez, vicesecretaria económica, y encargada de coordinar la jornada, destacó para elEconomista la seriedad de los trabajos expuestos por los ponentes, ante el escenario de un gobierno que parece dirigido por los hermanos Marx, después de la, última polémica de las pensiones; y de que uno de los partidos de la coalición haya dicho que no va a apoyar los PGE. "Quién se va a fiar del Gobierno de España y quién se va a fiar de la ministra de Hacienda si escucha estas cosas", apostilló.