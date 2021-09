Fernando López Miras: "Si el Mar Menor estuviera en Cataluña, ya estaría recuperado"

Esther Esteban Madrid

No se le cae de la boca la palabra agravio y se refiere con dureza y un punto de indignación a la actitud que Pedro Sánchez mantiene con su tierra. "Si el Mar Menor estuviera en Cataluña ya estaría recuperado. Es una cuestión de Estado", señala. Pide una mesa bilateral para este asunto, "mucho más importante que lo que piden los independentistas". Fernando López Miras (Lorca, 1983) es el presidente autonómico más joven de España pero no es ni mucho menos un novato en política. Inició su andadura en la cosa pública en las nuevas generaciones de Lorca con 18 años, y tras ocupar varios cargos orgánicos fue elegido diputado en la asamblea autonómica. Licenciado en Derecho, es también titulado en mediación civil y mercantil y tiene un MBA que le valió para ser durante cuatro años, y con solo 27, el director de gestión del Hospital General Universitario de Lorca, cargo que desempeñaba cuando tuvieron lugar los terremotos del 11 de mayo de 2011, "unos hechos que han marcado mi vida". Se enorgullece de ser un murciano de pura cepa hasta el punto de autodefinirse como "un bebé archenero, un niño aguileño, un escolar cartagenero, un bachiller lorquiano y un universitario murciano" . En todos esos lugares ha vivido su familia y precisamente ese trasiego ha predestinado dos de sus aficiones: el campo y los animales.

¿El Mar Menor está muerto? ¿Cómo se debe afrontar este desastre?

El Mar Menor no está muerto, porque la crisis que se ha vivido este mes de agosto, según dicen los pescadores, no ha influido en sus capturas. Pero el Mar Menor pasa por una crisis medioambiental sin precedentes y debería tratarse como una cuestión de Estado, como se ha hecho en otras ocasiones. Con el Prestige, se destinaron 1.000 millones de euros; con Aznalcóllar, todas las Administraciones trabajaron de forma conjunta; y ahora nada. El Mar Menor está en tiempo de descuento, y necesita actuaciones, medidas y compromisos del Gobierno.

¿De qué tipo? ¿Por qué no hubo una declaración de emergencia?

El Gobierno de España tiene gran parte de la capacidad de actuación para recuperar el Mar Menor, y me sorprende y me indigna que no esté poniendo en marcha las herramientas necesarias. La simple justificación que dio la ministra portavoz para no declarar el Mar Menor como una zona catastrófica fue totalmente política y sectaria.

¿Sectaria en qué sentido?

Cuando hay un incendio y se declara una zona catastrófica, no se pregunta si la Administración competente había limpiado el monte o no. Se declara zona catastrófica y punto. Con el Mar Menor tenía que haber pasado lo mismo. Sufrió una crisis medioambiental, y era necesaria esa declaración de zona catastrófica, pero no lo hicieron. A Murcia se nos discriminó con respecto a otros territorios porque en ese consejo de ministros se declararon zonas catastróficas en trece CCAA, y a nosotros se nos dejó fuera por motivos meramente ideológicos. Nosotros, además, hemos identificado algunas acciones que son necesarias. He propuesto que las ejecute y las pague el Gobierno regional, y la negativa ha sido absoluta.

Y a esto se une el trasvase Tajo-Segura, que según el presidente de Castilla-La Mancha tiene fecha de caducidad, ¿es así?

El trasvase Tajo-Segura no puede tener fecha de caducidad porque es una infraestructura que está generando riqueza y empleo para miles de familias y hace que España pueda ser líder en exportaciones agroalimentarias. El PSOE está utilizando el Mar Menor como excusa para cerrar el trasvase, pero nosotros haremos lo que haga falta para impedir que lo hagan. Aquí estamos y nos tienen enfrente.

¿Qué le ha parecido la mesa entre el Gobierno y la Generalitat?

Esa mesa es un disparate, un esperpento, y un elemento de discriminación de unos españoles frente a otros. Yo pido al presidente Sánchez una mesa bilateral del presidente del Gobierno de España con la Región de Murcia para hablar sobre el Mar Menor, llegar a acuerdos y tomar decisiones. El Mar Menor es una cuestión de Estado y tiene problemas mucho más importantes para España que la cuestión de los independentistas catalanes. Nuestros problemas no son menos importantes que los de Cataluña y si el presidente lo cree así, que lo diga.

¿Usted piensa, como Isabel Díaz Ayuso, que esa mesa dinamita la estabilidad institucional y es una deslealtad nacional y una humillación para el resto de los españoles?

Pedro Sánchez, con tal de mantenerse un minuto más en la Moncloa ha sido capaz de humillarse e ir a esa mesa bilateral. Él puede pagar el precio que le dé la gana, pero nos está haciendo pagar un precio altísimo al resto de los españoles. Es inmoral sentarse en una mesa donde se ha hablado de cuestiones que están fuera de la Constitución y de la Ley. Tolerar que se hable de amnistía y de la celebración de un referéndum es una aberración.

Y además la cita previa a esa reunión fue el rechazo de los independentistas a la ampliación de El Prat con una inversión millonaria

Creo que todo este asunto del Prat es un paripé y estoy seguro de que esa inversión llegará a Cataluña. Ya quisiera yo tenerla. Si el Mar Menor estuviera en Cataluña, Pedro Sánchez lo habría visitado ya cuatro veces, tendríamos todos los recursos necesarios y ya estaría recuperado.

Quien lo tiene claro es Rufián. Según dice, si la mesa fracasa el PP y Vox estarán en Moncloa

Es muy grave que los independentistas catalanes estén amenazando a Pedro Sánchez diciéndole que o acepta lo que piden o ya tiene los días contados en Moncloa. Que el presidente del Gobierno de todos los españoles esté "secuestrado", entre comillas, por los separatistas catalanes, es un gran problema de Estado, institucional y político para España. Pero yo no tengo ninguna duda de que el próximo presidente del Gobierno va a ser Pablo Casado.

¿Con la ayuda de Vox?

El Partido Popular tiene una hoja de ruta clara. Somos una garantía de estabilidad, cumplimos nuestros compromisos electorales y tenemos soluciones a los problemas reales. Lo deseable es que el resultado electoral sea suficiente para que el Gobierno del PP pueda ser estable y depender de sí mismo.

¿Y no se están dando un tiro en el pie abriendo el debate sobre si es Ayuso o Almeida quien debe liderar el partido en Madrid?

Los congresos de las CCAA uniprovinciales serán en 2022, y abrir ese debate es absurdo. Algunos, de manera interesada, dentro del propio partido, están intentando poner ese tema encima de la mesa, cuando no toca, y eso beneficia al PSOE. Lo que toca ahora es afrontar la subida de la luz, el paro, la pandemia, y buscar soluciones. Los españoles no quieren que el PP se distraiga en cuestiones internas. La hoja de ruta que sigamos debe marcarla Casado.

¿A usted le consta que Teodoro García Egea está detrás de una operación forzada para situar a Almeida?

En absoluto. Lo que me consta es que el secretario general está centrado en la convención, y no está detrás de algo que no toca. Esta polémica que se está generando en el propio PP de Madrid, solo beneficia al PSOE. Estos debates innecesarios nos perjudican en un momento de crisis como la que está atravesando España.

¿Qué le parecen las medidas aprobadas por el Gobierno para frenar el precio del recibo de la luz?

La luz va a suponer un importante desgaste electoral para el PSOE. Ellos ponían el grito en el cielo cuando subía un 2% con Rajoy, y ahora que sube un 200% se esconden. El Gobierno no ha hecho nada, ahora por la presión social ha planteado algunas propuestas, que suponen prolongar la agonía, porque en 2022 lo que ahora nos ahorramos nos va a repercutir. Sánchez se ha limitado a culpar a las eléctricas buscando así una cabeza de turco, cuando debería haber optado por no hacer caja a cuenta del recibo. Es vergonzoso recaudar más de 3.000 millones de euros este año con la factura y culpar a otro.

Las eléctricas van a perder entre un 5 y un 12% de sus beneficios, y ya han anunciado una guerra legal por expropiación

El Gobierno lo que ha dejado claro es que no tiene un plan, ha dibujado a las eléctricas como culpables, para que la gente no lo señale a él, cuando podía haber dejado de recaudar los impuestos sobre la luz para bajarla. Nosotros le propusimos hace meses pactar una serie de medidas para bajar el 20% del recibo y lo despreció solo porque venían del PP. Sánchez se mueve por sectarismo, y ya no tiene ninguna credibilidad.

¿Es verdad que Murcia está a la cabeza de la recuperación de empleo aproximándose a las cifras prepandemia?

Sí, la recuperación económica de la región de Murcia está a la cabeza de España. Hemos tenido un sector primario que nos ha permitido aguantar económicamente durante la crisis sanitaria, y ahora lideramos la recuperación. Estamos volviendo a niveles prepandemia de empleo, de generación de puestos de trabajo, de ocupación y de crecimiento. Eso, a pesar de ser la autonomía peor tratada en cuanto al sistema de financiación por el Gobierno. Somos una región emprendedora, junto a Madrid los que tenemos menos impuestos, y estamos eliminando trabas burocráticas para que se pueda invertir.

¿Qué le parece el anteproyecto de ley de autonomía fiscal que prepara Ayuso para proteger a Madrid frente al Gobierno central?

No lo conozco, pero las CCAA, como recoge la Constitución, deben tener autonomía fiscal. Hay algunos impuestos que son sangrantes, que no tienen justificación, y no se dan en ningún país de Europa como los de patrimonio, sucesiones y donaciones. Además, las autonomías que puntualmente puedan aliviar la carga fiscal de sus ciudadanos bajando impuestos que lo hagan. Me gustaría que todos tuviéramos la misma financiación para ser libres de bajar los impuestos que no necesitemos.

¿Bajar los impuestos autonómicos o eliminarlos es una opción para el PP o solo para algunos?

En la Región de Murcia eliminamos en 2018 el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y hemos conseguido que los murcianos se ahorren más de 1.000 millones de euros, y recaudar más porque se han activado las donaciones. Así, empresas que llevaban muchos años sin hacer las trasferencias generacionales han comenzado a hacerlas. Al final bajar los impuestos reactiva la economía y hace que se genere actividad económica y también haya más recursos para las Administraciones. Ojalá yo tuviera la financiación de la Comunidad de Madrid para seguir eliminando impuestos.

¿Qué le parece que el Gobierno haya subido el SMI con los sindicatos, al margen de los empresarios?

Cuando se toma una decisión de ese calado, si vas a aprobar un nuevo SMI lo mínimo es hablarlo con quien tiene que pagarlo. El yo invito y tú pagas al que está acostumbrado el Gobierno de España es una barbaridad. Hay sectores que no pueden asumir esa subida, y sí podrían hacerlo de forma progresiva. Hacerlo por las bravas, sin contar con quien tiene que pagar es un abuso. Algunos empresarios ya han avisado que en determinados sectores aumentará el paro. El Gobierno ha dado un portazo absurdo y se ha cargado el diálogo social.

¿Los Ertes tienen que tener fecha de caducidad y buscar otro modelo?

Todavía estamos en tiempo para poder prolongar los Ertes y dar oportunidad a que algunas empresas se recuperen, pero, en cualquier caso, la decisión que se tome debe ir de la mano del diálogo social, sindicatos y empresarios.

La inflación fue del 3,3% en agosto. ¿Esto enciente las luces rojas?

Sí, la inflación debe hacer que se enciendan las luces rojas. Estamos aumentando la deuda a pasos agigantados. Siempre que ha gobernado el PSOE, ha dejado España hecha unos zorros en cuanto a niveles económicos y de empleo, y ahora va a pasar igual.

Usted ha denunciado que los fondos podrían convertirse al final en una competición entre CCAA...

De los fondos europeos no sabemos nada. Una pequeña parte se han repartido en las conferencias sectoriales, donde el Gobierno, como ocurrió con la de turismo, amenazó con que o se votaba a favor o la comunidad que no lo hiciera se quedaba sin fondos. No sabemos cómo los va a repartir el Gobierno, cuáles van a ser los criterios de reparto, qué proyectos de los que hemos presentado las CCAA se han elegido. No sabemos nada, y es muy preocupante. Esto no puede convertirse en otro Plan E.

¿Cuánto les corresponde a ustedes?

Según los criterios de reparto de la UE, que es población y tasa de desempleo, 2.400 millones de euros, pero insisto en la falta de transparencia, lo que me dice es que se van a utilizar criterios partidistas, y eso me preocupa.

¿De verdad cree que se ha castigado a Murcia porque ha gestionado bien la pandemia?

Sí. Somos la comunidad autónoma que menos fondos ha recibido para la gestión de la pandemia. Hemos hecho una buena gestión, somos la autonomía que menos tasa de mortalidad tiene por Covid de toda España, y la que menos fondos recibe siempre que hay que hacer un reparto. La región de Murcia es la más perjudicada siempre que Sánchez tiene que tomar una decisión de financiación autonómica. La marginación ya es alarmante.

¿Pensar en una nueva ley de financiación con los decibelios que hay de crispación política es una utopía?

Una nueva ley de financiación autonómica es muy necesaria. Es inconcebible que en un país como España haya españoles de primera y de segunda, que unos valgan más que otros. Para Pedro Sánchez los murcianos valemos 700 euros menos que el resto de españoles, lo que supone 1.000 millones de euros menos cada año que el resto de comunidades autónomas uniprovinciales. Sánchez no tiene intención de consensuar otro modelo de financiación. Y prefiere seguir maltratando y discriminando a unos españoles sobre otros.

Finalmente la Fiscalía ha dicho que no hubo cohecho por la moción de censura, aunque Arrimadas sigue insistiendo en que hubo corrupción

La Fiscalía ha dicho que no era cohecho porque era un planteamiento absurdo. La señora Arrimadas ni tenía idea de lo que pasaba en la Región de Murcia antes ni la tiene ahora. La moción de censura fue una chapuza democrática que no solo ha provocado la práctica desaparición de Ciudadanos, sino que fue el principio para que el PP reunificara el centroderecha.

Pablo Casado ha vuelto al Congreso tocando el tambor de las elecciones. ¿Usted cree que se completará la legislatura?

Sánchez va a hacer lo que haga falta por seguir en el sillón de la Moncloa, pero su gestión le está pasando factura y, se adelanten elecciones o sean en 2023, el próximo presidente será Pablo Casado. Pedro Sánchez está en su mundo, en su burbuja, demuestra un desprecio total al resto de los partidos políticos, salvo a sus socios, y también desprecia al Congreso. Nunca da la cara y se esconde tras sus ministros. Eso sí, no le tiembla el pulso para cesar a los compañeros que más le ayudaron.