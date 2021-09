Ana Pastor: "El Plan fiscal del PP suprime Patrimonio y Sucesiones y rebaja IRPF y Sociedades"

Cuando le preguntas a sus colaboradores más cercanos cómo han sido sus vacaciones, reconocen que las ha pasado a caballo entre su Galicia natal y Madrid. "Tuvo guardia varios días en el partido y como siempre ha estado muy pendiente de la actualidad trepidante que hemos tenido en agosto. Ella no desconecta casi nunca", señalan. Al final la entrevista con Ana Pastor Julián (Zamora, 1957) -licenciada en medicina y cirugía, funcionaria de carrera del cuerpo superior de salud pública y administración sanitaria, exministra de sanidad y expresidenta del Congreso- se realiza telefónicamente cerca de las cuatro de la tarde, en el único hueco que han encontrado libre, tras la primera reunión de su partido en el arranque del curso político. La vicepresidenta segunda del Congreso y vicesecretaria de política social del PP dice que con la propuesta del PP, rechazada por el Gobierno, el recibo de la luz podía bajar un 20%. Acusa al presidente Sánchez de estar desentendiendo a los más vulnerables y de tener un problema de credibilidad, "maneja la propaganda pero es incapaz de buscar soluciones reales a los problemas de los españoles", señala. Es una de las dirigentes populares "pata negra", que ya está preparando papeles de todas las propuestas sociales que se debatirán en la convención del partido, que se celebra a final de mes. Su trayectoria es su carta de presentación y en ella está, sin duda, el secreto de su éxito.

La luz ha marcado un nuevo récord. ¿Este asunto puede complicar electoralmente al Gobierno? El desgaste puede ser tremendo

El Gobierno, ante algo tan grave que afecta a todos los ciudadanos y a la competitividad de las empresas, ha intentado por todos los medios echar balones fuera. Ha echado la culpa a Rajoy, a Aznar, y si es preciso hasta a los Reyes Católicos, con tal de no asumir sus responsabilidades. Ha habido distintas voces del Gobierno. Unas apostando por la empresa pública, que a nadie se le ocurre, otras haciendo propuestas que no dan soluciones, y el Gobierno está para gobernar. En enero, presentamos una iniciativa parlamentaria que posibilitaba una bajada de la factura de la luz hasta un 20%, y como siempre no lo aceptaron.

¿Cuál es la fórmula de su partido?

Hemos pedido transparencia, que los costes no energéticos se saquen de la factura de la luz, que se planifique bien el mix energético y hemos ofrecido un pacto amplio y planificar un mix a 20, 30 o 40 años, sin obtener respuesta. Tenemos un proyecto claro y determinante para bajar el recibo de la luz, que los usuarios no paguen por los costes no energéticos. Con nuestro proyecto alternativo se podría bajar un 20% del recibo de la luz y eso no le gusta al Gobierno.

¿Se puede intervenir el mercado para atenuar la subida?

La solución no pasa por intervenir el mercado. Lo que hay que hacer son propuestas que resuelvan el problema real de la subida del recibo. Cuando Sánchez estaba en la oposición le decía a Rajoy que era escandalosa una subida del 13%, y ahora estamos en un récord histórico y parece que no les importa.

De cara a los consumidores, ¿cuáles son sus propuestas?

Proponemos cambiar la tarifa regulada para que los consumidores que opten por ella no tengan que pagar más que el resto. Queremos usar los ingresos por la venta de permisos de CO2 para que los más vulnerables no tengan que pagar incrementos en la factura, que es lo que está ocurriendo. También hay que reducir los impuestos escondidos, porque el IVA lo han reducido temporalmente y no es suficiente. Es posible que el déficit de tarifa debería extraerse de los costes energéticos y hacer una tarifa más sencilla y trasparente. No podemos permitir que el consumidor esté expuesto a la volatilidad del precio.

La inflación se ha disparado a un 3,3%, que también es un máximo. ¿Es coyuntural?

No dar una solución a la factura de la luz significa una carga impresionante al bolsillo de los españoles. Esto es lo nunca visto, que todos los españoles estén preocupados por a qué hora tienen que poner la lavadora o planchar. El recibo de la luz nos afecta a todos. Pero, sobre todo, a los que menos tienen. Este Gobierno está desatendiendo a los más vulnerables.

Algunos dicen que esta subida desorbitada de la luz puede ser el talón de Aquiles de Sánchez y provocar, cuando lleguen las elecciones, su salida de la Moncloa. ¿No es exagerado afirmar eso?

Sácnhez tiene un problema muy importante de credibilidad. Maneja bien el marketing y la propaganda, se prepara bien para salir en la foto, pero es incapaz de dar soluciones a los españoles. No está buscando fórmulas para mejorar la competitividad, ni para crear empleo, ni está haciendo las reformas estructurales. Sánchez está más preocupado en contentar a sus socios independentistas y comunistas para mantenerse en el poder que en buscar y en mirar cómo ayudar a los españoles. El PP es la única alternativa para solucionar los problemas que tiene este país.

El efecto de la remodelación ministerial ha durado poco con este verano tan convulso, ¿no?

Sánchez pensó que cambiando unas cuantas caras terminaban sus problemas, pero los españoles se han dado cuenta que esto no es cuestión ni de cambio de caras ni de operaciones de marketing, sino de un cambio de políticas. Que con tantos problemas, como ha habido este verano, el presidente se haya negado a interrumpir sus vacaciones... Se ha retratado.

Vamos que eso de "misión cumplida" tras la crisis de Afganistán ha sido solo un eslogan. ¿La gestión española ha tenido sombras?

Es un drama que tras 20 años de esfuerzo defendiendo la libertad y de pérdida de vidas humanas, Afganistán caiga en el fundamentalismo. Hemos dicho que el Gobierno tendrá todo el apoyo del PP en cuestiones de Estado, pero el presidente no debería colgarse medallas y hacerse fotos cuando tantos ciudadanos se han quedado allí en una situación desesperada. En este tema estuvo ausente, de vacaciones, y solo ha salido a colocarse las medallas, lo cual es obsceno. Ni ha llamado al líder de la oposición, ni ha comparecido en el Parlamento.

¿Es una burla al Parlamento que el presidente no haya comparecido aunque no fuera obligado por ley?

No hay una actitud más reprobable para un presidente del Gobierno que negarse a ir a comparecer en la sede de la soberanía nacional cuando los problemas arrecian y los ciudadanos sufren dificultades. Pedro Sánchez tiene alergia a rendir cuentas, le gustan los Aló, presidente, pero no someterse al control parlamentario en una democracia consolidada. El presidente solo da la cara para dar buenas noticias.

Pues para hacer esa política de Twitter la presidencia del Gobierno ha incrementado siete veces el presupuesto que tenía Rajoy.

Cuando lleguemos al Gobierno, reduciremos a la mitad los ministerios y los asesores. Bajaremos sustancialmente el gasto disparatado que tiene el Gobierno. Está claro que mientras los españoles no llegan a fin de mes, el PSOE y Podemos usan nuestros impuestos para colocar a sus afines. Viendo las cuentas que manejan, se entiende muy bien que cuando decían que "saldríamos de la crisis más fuertes", se referían a que ellos salen más fuertes.

Según las últimas encuestas, si hoy hubiera elecciones el PP podría gobernar con Vox. ¿Su relación sigue rota o puede recomponerse?

Aquí tienen cabida todas las personas de centro, liberales y reformistas, y cada día más ciudadanos se están incorporando a nuestro proyecto. Hemos ganado en este último año las elecciones en Galicia, y en Madrid, y esperamos conseguir la confianza de los españoles en las próximas citas electorales. Somos la única alternativa seria.

Vamos, que la convención que celebrarán a finales de mes será el punto de salida hacia Moncloa.

Será un momento muy importante. Tenemos un capital humano impresionante, escuchamos a los ciudadanos, hemos demostrado capacidad de gestión en todas las Administraciones. Estamos preparados para gobernar. Tenemos un amplio panel de proyectos legislativos y de reformas importantes, y frente a la política de marketing del presidente ofrecemos proyectos reales.

¿Cuáles son sus prioridades en estos momentos?

Tenemos medidas para incentivar la creación de empleo, un plan económico para las pymes y los autónomos, un plan de choque fiscal que consiste en suprimir los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, y bajar el IRPF y el de sociedades. Apostamos porque haya menos burocracia y más seguridad jurídica, que nos parece fundamental, y afrontaremos una amplia reforma en el ámbito de las administraciones públicas. Ofrecemos que la educación de 0 a 3 años sea gratuita y plantearemos un plan de vivienda para jóvenes. También como objetivo fundamental optamos por la mochila austriaca, para favorecer la movilidad y aliviar el sistema de prestaciones por desempleo y pensiones.

Pues el pacto de Toledo parece estar en punto muerto

El Gobierno quiere romper el factor de sostenibilidad, y ese es un error gravísimo. La reforma que llevó a cabo el PP supuso que se mantuviera el poder adquisitivo y crecieran como media un 16%. Ahora, la reforma deroga el factor de sostenibilidad, lo que va a generar un efecto negativo y puede poner en riesgo las pensiones del futuro.

¿El modelo impositivo que me está planteando sería el mismo que el que está poniendo Isabel Ayuso en práctica?

Insisto en que nosotros defendemos una bajada de impuestos amplia, justamente lo contrario que está haciendo el PSOE. Este Gobierno ha subido impuestos y envía a Bruselas más subidas de todo tipo. Nuestra hoja de ruta pasa por mejorar la competitividad de las empresas, bajar los impuestos y ofrecer soluciones reales a los problemas reales.

¿Usted cómo valora, en su condición de médico, la gestión que se está haciendo de la pandemia?

Necesitamos una ley de pandemias que dé solución a las dificultades que supone tener 17 modelos diferentes de gestión, que está obligando al poder judicial a intervenir de forma permanente. El Gobierno no ha querido asumir nuestra propuesta porque le da alergia todo lo que venga del PP, y que también han reclamado los TSJ y el Consejo de Estado, sin darse cuenta de que los presidentes autonómicos, incluso socialistas, han denunciado el caos.

Admita que las vacunas sí están siendo una historia de éxito, aunque ya se esté planteando la necesidad de una tercera dosis

Las vacunas han sido la esperanza de millones de ciudadanos, y hay que trabajar para que la vacunación sea lo más ágil y rápida posible. En cuanto a la tercera dosis, el Gobierno ya llega tarde. Se debería haber hecho un estudio de inmunidad poblacional, para poder plantear a una tercera dosis.

Hablando de jueces, ¿no es una anomalía democrática que siga sin renovarse el CGPJ y otros órganos institucionales?, porque a ustedes les acusan de obstruccionismo

Siempre hemos estado dispuestos a la negociación, pero con una condición muy clara: fortalecer la independencia del poder judicial, y sentar las bases para que en la renovación los jueces elijan a los jueces. Hay que avanzar hacia la elección directa de los vocales por parte de los jueces que es algo que no solo piden los ciudadanos, sino que nos demandan en Europa.

También ustedes tienen discrepancias sobre la 'ley Celaá', que han recurrido al Constitucional. ¿No hay manera de consensuar un sistema educativo entre los dos grandes partidos?

Hemos llevado al Constitucional la ley Celaá porque entendemos que vulnera la Constitución, como es la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos. Esta ley dilapida el esfuerzo y el mérito, cuando nuestro sistema educativo tiene un elevadísimo fracaso escolar, y, sobre todo, intenta utilizar el sistema educativo para ideologizar y adoctrinar, y eso es intolerable. Es urgente dignificar y dar prestigio a los profesores, cosa que tampoco se hace.

¿Y qué opina de eso de aprender matemáticas con un sentido emocional?

Lo de aplicar un sentido emocional a las matemáticas es algo que daría risa si no fuera una cosa tan seria. Es increíble que también quieran politizar las matemáticas. Si pudieran también politizarían el conocimiento a todos los niveles.

Oiga, que el presidente de la Generalitat haya situado en 2030 la fecha límite para conseguir la independencia de Cataluña es un brindis al sol o una manera de dejar en evidencia los indultos

Cuando lleguemos al Gobierno llevaremos al Parlamento una ley para que no se pueda indultar a quienes cometan delitos de sedición. No olvidemos que el Gobierno de Sánchez está apoyado por los que quieren destruir España.