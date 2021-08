Raquel Sánchez propone rebajar los precios de la vivienda a través de incentivos fiscales

"La negociación de la primera Ley de Vivienda con Unidas Podemos sigue abierta", ha asegurado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. En una entrevista concedida al diario La Vanguardia, Sánchez ha señalado que se han puesto sobre la mesa propuestas con nuevos enfoques para proteger a los más vulnerables, como apostar por los incentivos fiscales para conseguir rebajar los precios.

También ha tratado la gestión de Rodalies, heredada de su antecesor, José Luís Ábalos. Según la ministra, el marco adecuado para abordar la cuestión de la transferencia de recursos a la Generalitat es la comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat. En ese sentido, ha afirmado que dicha transferencia tendrá lugar antes de que acabe el año, tal y como se aprobó en los presupuestos para 2021.

Catalunya, una de sus prioridades

Sobre el conflicto político con Catalunya, la ministra de Transportes ha destacado que se van a corregir los déficits de inversión en Catalunya de los anteriores gobiernos del Partido Popular.

En ese sentido, ha afirmado que los 200 millones de euros servirán para cumplir la disposición tercera adicional del Estatut, así como para demostrar el compromiso del Gobierno con la región.

En cuanto a la falta de acuerdo para la ampliación del aeropuerto del Prat, Sánchez sostiene que no tira la toalla: "Estamos ante una inversión de 1.700 millones de euros a los que no podemos renunciar". Consciente de que no se pueden cometer los mismos errores del pasado en cuestiones medioambientales, la ministra se compromete a ser garante de que dicha ampliación se hace de manera adecuada.