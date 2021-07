Quórum y escepticismo de los presidentes autonómicos: "Falta coogobernanza y se desconocen los criterios de reparto de los fondos de la UE"

Con motivo de las Jornadas Next Generation, organizadas este lunes por elEconomista, cinco barones autonómicos han coincidido en señalar que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia adolece de coogobernanza, concurrencia y falta descriptiva de los criterios de reparto de los 140.000 millones de los fondos europeos. La opinión generalizada de los presidentes de Extremadura, Galicia, Murcia, Canarias y Castilla y León es que estos fondos "se deben se deben gestionar bien, porque nos jugamos mucho y puede ser un fracaso", detalló Alberto Núñez Feijóo.

El primero de los presidentes autonómicos en intervenir fue el mandatario de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien afirmó que "estos fondos no están asegurados, y requiere del cumplimiento de una serie de proyectos".

Por su parte, el presidente gallego hizo especial hincapié en la necesidad de concurrencia y de coogobernanza en la gestión de estos fondos, conociendo los criterios de reparto.

"Cada ministerio tiene sus criterios"

Sostuvo Feijóo que, respecto a este reparto, cada ministerio tiene sus criterios, advirtiendo que "si gastamos mal perdemos una oportunidad y tendremos una deuda y muchas dificultades".

En opinión de Alfonso Fernández Mañueco, "va a haber fondos para todos, pero esto no puede ser una competición. En las conferencias sectoriales -explicó el presidente castellano-leonés "no ha habido concurrrencia, coogobernanza ni criterios de reparto".

En ese sentido recalcó que "cuando se terminen los repartos no puede haber 20 puntos de diferencia entre las CCAA.

Comisiones multilaterales

Por otra parte, Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, defendió un gran pacto de estado con las CCAA; una tesis ampliamente compartida y que, retomada la palabra por Mañueco, éste sostuvo que se alegra de que el presidente haya decidido reunirse con los presidentes autonómicos este mes de julio en Salamanca, pero de nada servirá "si no hemos sido capaces de trabajar antes y después". "No podemos ser fichas de tablero y no puede haber comisiones bilaterales", dijo Mañueco al hilo de las reuniones del Estado con la administración catalana".

Para concluir, Feijóo subrayó la necesidad de impulsar un Pacto de Eficacia para que el proyecto que no funcione dé paso a proyectos maduros. "El criterio económico tiene que ser importante que el político", sustanció el dirigente gallego.