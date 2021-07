Las reservas hoteleras vuelven a los niveles prepandemia en España

Hace doce meses, la esperanza de volver a unos niveles de reservas hoteleras en España en línea con otros años era casi un sueño. Hoy, con la vacunación frente al coronavirus avanzando a buen ritmo, se ha convertido en realidad y el sector arranca su ansiada recuperación. Según los datos de SiteMinder, el número de reservas hoteleras en España alcanzó a finales del pasado mes de junio el mismo nivel que el registrado en las mismas fechas de 2019. De hecho, confirma la tendencia positiva que arrancó el pasado 9 de mayo, cuando finalizó el estado de alarma en el país y se volvió a permitir la libre circulación. En concreto, las reservas hoteleras repuntaron del 57% el día 1 de mayo al 87% el 1 de junio respecto a las mismas fechas del ejercicio de 2019.

No obstante, esta plataforma, que trabaja con más de 35.000 hoteles en todo el mundo, indica que esta recuperación no se ha producido de forma homogénea en todas las regiones y todavía hay algunas cuyas reservas están haciéndose más de rogar. Especialmente, las grandes diferencias se encuentran entre el turismo de playa y el urbano. De esta forma, Málaga y Valencia registran un avance de sus reservas del 112% y del 103%, respectivamente, colándose así entre las ciudades más recuperadas de Europa en términos de reservas hoteleras. Frente a estas, Sevilla, Barcelona y Madrid, todavía no han alcanzado cifras prepandemia, con un 94%, 80% y 71% de las cotas de 2019 respectivamente, lo que muestra cómo los turistas quieren mantenerse alejados de las grandes urbes hasta dentro de unos meses.

Líderes en Europa

Actualmente, la media mundial de reservas hoteleras se sitúa en el 67% de los niveles previos a la pandemia y España es uno de los países del Viejo Continente que mejor se está recuperando. En este sentido, las reservas en el país se sitúan en el 102% respecto a los datos de 2019, superando a otros países como Irlanda (que, pese a la obligación de aislamiento obligatorio para todos los viajeros durante 15 días hasta el próximo 15 de julio, ha recuperado el 92% de sus reservas); Portugal (que cuenta con unas medidas similares a España actualmente, 76% en junio frente al 93% del pasado mes de mayo por la evolución de la pandemia en el país); o Reino Unido (que sigue prácticamente cerrado a todos los turistas internacionales la tasa de reservas se sitúa en el 72%).

No obstante, todos los expertos consultados señalan que el dato de las reservas hoteleras para medir el pulso del sector en España no es tan fiable como hace unos años, pues casi todas las cadenas han quitado o modificado sus políticas de cancelación hacia modelos más flexibles que se puedan ir adaptando a la evolución de la pandemia y así animar a que los turistas sigan reservando y puedan cambiar de idea según se desarrolle la situación sanitaria. A esto hay que añadir también, según este portal, que todavía hay un importante número de hoteles cerrados en el país (en 2019 había 17.000 abiertos frente a los 10.464 del pasado mayo, según cifras del INE).

"Aunque la pandemia está lejos de haber terminado y todos los mercados de Europa están gestionando el impacto de las restricciones a los viajes y el ritmo de vacunación de forma particular, es muy prometedor ver que las reservas hoteleras de España vuelven a los niveles anteriores a la pandemia, ya que tanto los españoles como los viajeros internacionales están reservando con entusiasmo sus vacaciones y visitas por todo el país", señaló Sara Padrosa, directora de SiteMinder para España. "Se han producido una serie de cambios a corto y largo plazo en las preferencias y comportamientos de los viajeros, y los hoteleros deben tener en cuenta cómo seguirán cambiando en los próximos meses y años. Este impulso es una señal positiva de cómo estos cambios están afectando a la industria para redefinir cómo son los viajes sin reducir el mercado", añadió Padrosa.