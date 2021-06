Allianz espera que la Cumbre Mundial de la Ceguera sea "una caja de resonancia" para "mejorar la vida a 285 millones de personas en el mundo"

El director comercial de Canales Alternativos de Allianz Seguros, Alfonso Román, considera que el ?World Blind Summit? o cumbre mundial de la ceguera que se celebra en Madrid esta próxima semana será "una caja de resonancia para mejorar la vida de 285 millones de personas con discapacidad visual en el mundo".

En una entrevista con Servimedia, estimó que es "el mejor momento" para celebrar un evento así, coincidiendo con la reactivación y tras pasar "un período difícil" por la pandemia de Covid-19, donde "el Grupo Social ONCE ha demostrado además la fortaleza para defender la integración" y "la "estabilidad de un millón de personas prácticamente en España".

"Para nosotros es muy importante apoyarlo. Lo hemos estado apoyando a nuestra manera, con nuestros medios durante todo este tiempo, pero es obviamente una oportunidad inigualable para poder seguir haciéndolo", agregó, mostrando el "orgullo" que supone para ALLIANZ (ALV.13 )(ALV.XE )acompañar, como patrocinador, al Grupo Social ONCE en un evento que espera sea transcendental en la mejora de la vida de tantas personas.

El ejecutivo enmarcó la involucración dentro del firme compromiso del grupo por la igualdad, la diversidad y el apoyo a la inclusión de las personas y de una apuesta estratégica en materia de equidad y la sostenibilidad más allá de las exigencias de la legislación y que ha llevado a Allianz a ser "líder en sostenibilidad" en el índice bursátil Standard & Poor?s.

"Esto no se consigue solo con medidas aisladas. Es un programa concienzudo, es un programa muy meditado que abarcan múltiples campos en lo que es sostenibilidad", detalló, recordando que el grupo tiene un programa para que en el año 2040 "ninguna cartera de seguros esté basada en compañías que utilizan, por ejemplo, el carbón" y, como grupo inversor, "uno de los más potentes del mundo, Allianz quiere no tener inversiones en grupos que utilizan energías no renovables".

SOSTENIBILIDAD

"Esto, al final, es una herramienta muy importante para hacer mover el mundo empresarial hacia energías sostenibles y renovables en el ámbito de la sostenibilidad", agregó. La energía que Allianz ya consume, de hecho, en España es ya 100% verde.

A escala grupo, Allianz ha reducido en un 62% las emisiones de C02 por empleado desde el 2010, unido fuerzas con otros inversores para influir en los 161 mayores emisores de gases de efecto invernadero, tiene ya 39.100 millones de euros en inversiones propias en materia de sostenibilidad y están volcada en el desarrollo de productos y servicios sostenibles, con 232 soluciones ya así.

Durante la pandemia, Román indicó que tomaron medida además "desde el primer momento" para "los colectivos más necesitados", entre los que citó tanto aquellos a los que ya ayudaban por su vulnerabilidad con las labores de voluntariado que fomenta Allianz entre su plantilla, como al personal sanitario que ha encarado en primera línea la Covid-19, con la suscripción en su favor de póliza desplegada a escala sectorial por el seguro para que tuvieran una cobertura de enfermedad, de vida, etc.

De forma adicional, recordó que Allianz también diseñó en el mes de abril "un plan de remediación" para permitir a determinados colectivos y autónomos rebajar sus costes de seguros para que los negocios tuvieran "más facilidad en la contratación". Su objetivo es "que el sufrimiento o las dificultades económicas que se han producido a consecuencia de la pandemia fueran mitigadas en cierta manera", explicó. "Son asegurados, a los que nos debemos, y clientes que durante muchos años han estado con nosotros y a los que inevitablemente había que apoyarles en los tiempos de dificultad".