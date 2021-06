Los premios Rei Jaume I reconocen al economista Antonio Cabrales

Ángel Álvarez Valencia

El jurado de la 33 Edición de los Premios Rei Jaume I, los galardones destinados a investigadores y científicos españoles con mayor dotación económica, ha anunciado hoy en Valencia los galardonados con estos reconocimientos que tratan de destacar el papel de la ciencia y la investigación.

Los jurados de las seis categorías han reunido a más de 80 personalidades este año, entre ellos 21 galardonados con premios Nobel en distintas disciplinas.

En el caso del premio de Economía, el elegido ha sido Antonio Cabrales Goitia. El jurado ha destacado "sus contribuciones por su investigaciones en el campo de la teoría de juegos y en la teoría del comportamiento y experimental, y en el análisis de las redes sociales".

Según el fallo ,"su interés de extiende a políticas públicas como educación, salud y trabajo, para cuyo análisis utiliza un arsenal de técnicas anclados en la teoría económica".

Como emprendedor ha sido reconocido Benito Jiménez Cambra, fundador y director general de Congelados de Navarra, una firma de verduras congeladas que hoy posee cinco plantas en España, Alemania y una nueva en India.

El premio en la categoría de Investigación Básica ha ido a parar a Licia Verde, astrofísica teórica, por sus trabajos sobre la composición y el origen del universo.

En Investigación Medica, el jurado ha designado a Eduard Batlle Gómez por sus investigaciones sobre el cáncer colorectal y el descubrimiento de la jerarquía de las células madre en el tumor.

Fernando Valladares Ros ha sido el galardonado en la categoría de Medio Ambiente centrados en los efectos del cambio climático.

El galardón de Nuevas tecnologías reconoce a Nuria Oliver Ramírez, de la que se destaca sus proyectos de impacto social en que aúna ciencias de datos e Inteligencia Artificial y su capacidad para desarrollar 41 patentes. Además, reconoce su trabajo en modelos computacionales para el seguimiento epidemiológico como "ejemplo de servicio social" en una situación de crisis sanitaria. Oliver fue designada comisionada de la Estrategia Valenciana de Inteligencia Artificial por la Generalitat Valenciana.

Los premios están dotados con 100.000 euros por categoría, con el compromiso de destinar una parte del importe del premio a la investigación o al emprendimiento en España.

Manifiesto sobre las vacunas

Precisamente los miembros del jurado han hecho público un llamamiento a todos los países para que faciliten al máximo el acceso rápido y sin costes a las vacunas contra el coronavirus a los países más desfavorecidos.

El empresario Vicente Boluda, presidente de la Fundación Premios Rei Jaume I, recordó el apoyo de instituciones y empresas a estos premios. "Un país sin ciencia se empobrece, un país sin investigación no avanza, un país sin tecnología no compite y un país sin empresas no genera empleo" subrayó Boluda, que resaltó el papel fundamental de la ciencia en la pandemia. "Hoy más que nunca debe ser una prioridad", destacó el empresario, "tras una epidemia que nos ha puesto en jaque y a la que hemos respondido con ciencia", apostilló.