El CES recomienda al Gobierno que los Ertes tengan un papel de recualificación y recolocación

El nuevo presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costa, acompañado de otros miembros del organismo consultivo en materia socioeconómica y laboral entregó hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la Memoria que plasma cada año un análisis de lo acontecido en materia económica, laboral y social en España.

Entre las sugerencias que realiza la correspondiente a 2020, está la necesidad de que la figura de los Ertes, que tan buen resultado han dado para preservar el empleo y la supervivencia de muchas empresas, empiece a jugar un papel más volcado en la recualificación y recolocación de las personas que aún están en expedientes, algo menos de 550.000.

No obstante, en un encuentro con medios de comunicación, Antón Costa, aclaró que si bien es previsible que haya trabajadores que no pueden volver a sus anteriores puestos de trabajo y empresas que no sobrevivirán, el CES no cuantifica este fenómeno, aunque desea que sean los menos posibles.

Raymond Torres, el miembro del CES y presidente de la Comisión que ha elaborado la Memoria, ha explicado que está demostrado que personas que han superado el año sin trabajar, tienen complicado volver a sus puestos anteriores.

En este sentido, es preciso que se empiecen a tomar medidas pensando en que puede ser más sencillo que muchos de ellos encuentren nuevos trabajos en otros sectores. De hecho, con el fuerte crecimiento de la afiliación de los tres últimos meses, ya se empieza a notar tensiones en determinadas especialidades que requieren una formación muy específica.

La Memoria también apunta a la necesidad de que se utilicen los fondos comunitarios para acelerar un cambio de modelo productivo en España, que en ningún momento supone prescindir de grandes sectores tractores, como el turismo o la automoción, según puntualizan Costas y Torres, sino sentar las bases para acelerar la competitividad de las empresas.

Entre las recetas para esta transformación, la adaptación a la digitalización, la reforma del mercado de trabajo, la reforma de la educación y la FP y un impulso para el crecimiento de tamaño de las pymes que las permita ganar productividad y competitividad.

Papel más relevante

Sobre el CES, Antón Costas reconoce que ha planteado al presidente del Gobierno la necesidad de que los ministerios remitan para dictamen los textos legales antes de ser remitidos al Congreso, especialmente los de rango de ley, como establece la propia ley de Funcionamiento del Consejo.

En un mensaje críptico, Sánchez ha alabado el papel del CES y les ha invitado a incrementar su "activismo en los grandes temas" de debate. Como ejemplo, les ha pedido Sánchez, analizar la soberanía de la estrategia de las economías nacionales.