Más de 800 personas buscan inspiración para reinventar el modelo económico, social y ambiental en NESI Global Fórum 2021

Más de 800 personas han participado en la tercera edición de NESI Global Fórum 2021, encuentro bienal de referencia en el ámbito de la nueva economía y la innovación social. Durante tres días, más de 60 ponentes nacionales e internacionales han tratado de inspirar a los asistentes para, entre todos, hallar nuevas fórmulas para reactivar la economía post Covid de forma disruptiva y darle una vuelta al modelo establecido, transformándolo en un nuevo paradigma económico que sitúe a las personas en el centro de sus decisiones, tomando como ejes del cambio la sostenibilidad y la innovación social.

"El objetivo de NESI 2021 era animar a los asistentes y a la sociedad en su conjunto a imaginar cómo podían, desde sus empresas, organizaciones o a nivel personal, generar el cambio, inspirándose en iniciativas transformadoras para reconstruir la economía atendiendo a los desafíos sociales, económicos y ambientales. Esperamos que en la próxima edición, dentro de dos años, podamos constatar un avance de la Agenda 2030 y veamos una parte del camino ya recorrida", apunta Diego Isabel La Moneda, cofundador y director de NESI Global Fórum.

?Empresa y emprendimiento social?, ?Ciudad y mundo rural?, ?Políticas públicas y gobernanza?, y ?El futuro del trabajo? han sido los cuatro ejes temáticos transversales del encuentro, y cada uno de ellos ha contado con la realización de un ?mini hackatón? para identificar ideas y propuestas innovadoras.

Peter Blom, referente en banca ética, ha analizado cómo hackear la economía y las finanzas, recordando la importancia de integrar las ?3P? de People, Planet and Profit (Personas, Planeta y Beneficios) en la estrategia de las compañías. A su juicio, "el propósito del sector financiero ha de ser poner el dinero al servicio de las personas y sus proyectos".

Por su parte, Joan Antonio Melé, presidente de la Fundación Dinero y Conciencia, ha vinculado la economía con la dignidad de las personas: "Economía no es ganar el máximo dinero posible porque este modelo no tiene sentido. La economía tiene que estar al servicio de las personas, y es necesario trabajar para que todos podamos cubrir nuestras necesidades y tener una vida digna".

Durante el Foro, el rol de la empresa como motor de la sociedad ha estado muy presente. Así, en la sesión paralela ?Mi empresa será la mejor DEL mundo a Mi empresa será la mejor PARA el mundo?, Elena Fernández, subdirectora de Relaciones Internacionales, RSC y Sostenibilidad de Correos; Manuel Lencero, cofundador y CEO de UnLtd Spain; y Guillermo Díaz, CEO de Artiem2028, han coincidido en que las empresas que no generen impacto a corto o medio plazo estarán destinadas a fracasar.

En el panel ?Hacking Business?, en el que se ha analizado cómo pasar de la cultura de "maximizar el capital" a la de "maximizar el impacto", Jose Bayón, consejero delegado de Enisa (Empresa Nacional de Innovación), ha indicado que existe una demanda cada vez más creciente de la inversión orientada hacia la sostenibilidad y la generación de impacto positivo.

El papel de los emprendedores como agentes de cambio ha tenido también especial relevancia. Un ejemplo es el programa Social Change Makers de la UMA (Universidad de Málaga), iniciativa que se ha presentado en el evento, que ha logrado que más de 100 estudiantes universitarios solucionen 16 desafíos vinculados con la Agenda 2030 propuestos por diversas organizaciones.

La gestión de los riesgos medioambientales y el cambio climático han abarcado diferentes espacios durante los tres días del Foro. Los ?EcoHackers? han coincidido en la necesidad de impulsar la economía circular y aumentar la acción climática.

Gustavo Calero, director de Desarrollo Sostenible y Transformación de Hidralia; María Ángeles León, de Global Social Impact; y Miguel Ángel Soto Caba, responsable de Campañas en Greenpeace España, han coincidido en la necesidad de que la economía, el medio ambiente y la sociedad se vinculen cada vez más para salvaguardar el planeta. Asimismo, han animado a inversores, empresas y ONG para que fomenten la inversión y contribuir al cumplimiento de los ODS. Por su parte, Calero ha recordado la importancia que tiene la gestión del agua en el desarrollo sostenible y ha considerado que, en general, no se le da la suficiente importancia.

La Fundación Daniel y Nina Carasso ha liderado una sesión en la que se ha puesto de relieve la importancia que tiene el medio rural para el equilibrio medioambiental, y la necesidad de transitar hacia una alimentación sostenible que abarque cuatro dimensiones: ambiental, económica, justicia social y salud para las personas y el planeta.

TRANSFORMACIÓN POLÍTICA

En NESI Global Fórum 2021 también ha habido espacio para la transformación política, y se ha animado a los ciudadanos a que se involucren en ella para movilizar a los políticos a que legislen y gobiernen por el bien común, avanzando en políticas públicas centradas en la innovación y la sostenibilidad.

Albert Cañigueral, conector de Ouishare para España y América Latina, ha compartido los desafíos del futuro del trabajo y llamado la atención a cómo una simple pregunta, "¿Qué quieres ser de mayor?", puede condicionar la visión del mercado laboral en un momento en el que un empleo para toda la vida cada vez se ve más imposible, y en el que la media de empleos de los jóvenes puede situarse entre seis y siete.

En el encuentro también han participado Vicente Vallés, periodista y presentador de informativos en Antena 3 TV, que ha reflexionado sobre el rol del periodismo y cómo puede ayudar a afrontar los desafíos globales; Miriam González, fundadora y presidenta de Inspiring Girls International, que ha analizado el papel del liderazgo femenino en las jóvenes; y Jasmine Mora, communications manager de Tik Tok, que ha reflexionado sobre comunicación y tecnología al servicio del bien común.

NESI Global Forum 2021 ha contado con el apoyo de organizaciones como BMW Foundation Herbert Quandt; Enisa, Empresa Nacional de Innovación, S.A.; Diputación Provincial de Málaga; Ayuntamiento de Málaga; Universidad de Málaga; Hidralia; Correos; Fundación Daniel y Nina Carasso; UnLtd Spain; Redel ? Red de entidades para el desarrollo local; Global Social Impact Investments; Impact Hub Madrid y Never2Close. ?El Confidencial? es Media Partner, y también cuenta con Corresponsables como medio asociado.

Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social es una iniciativa impulsada por la Fundación Global Hub for the Common Good en 2017 para co-crear una nueva economía más sostenible, justa, democrática y centrada en las personas. La Comunidad NESI (New Economy and Social Innovation) cuenta con una secretaría técnica que coordina toda su actividad, con una red de expertos que apoyan su desarrollo y una comunidad NESI. En 2017, se celebró la primera edición de NESI Global Forum 2017 en Málaga, que tiene carácter bianual, y en abril de 2019 se llevó a cabo el segundo encuentro en la capital de la Costa del Sol.