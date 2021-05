Marta, ganadora de la Bonoloto: "Nos ha tocado una vez y si nos toca otra que nos toque bien, hay que asegurar los boletos con Laguinda"

Marta es una de las personas que participan en la nueva campaña publicitaria de Laguinda que ha juntado a ganadores reales de la lotería. Se trata de un producto que permite al beneficiario de un premio de la Primitiva, la Bonoloto y el Gordo de la Primitiva percibir el importe íntegro aunque supere los 40.000 euros.

Asegura que si le toca una suma importante en la lotería la destinará a la creación de una escuela "en la que fuera la educación la que se adaptara a los niños y no al revés". Una escuela inclusiva en que todos los niños convivan juntos y en que se fomente especialmente la gestión emocional. "A mí la felicidad no me la da lo material, que ayuda, a mí la felicidad me la da cuando ayudo a alguien", explica.

Indica que la suerte le ha sonreído ya una vez, ya que en el sorteo de la Bonoloto celebrado el jueves 20 de mayo no ha habido acertantes de primera categoría pero ha habido siete acertantes de segunda categoría. A Marta y sus familiares también les tocó un segundo premio de la Bonoloto y han optado por ser prudentes. "Lo tengo guardado, no he tocado nada", detalla. Sí que hubo, sin embargo, una celebración familiar, ya que "nos comimos una mariscada en familia".

Como a todos los agraciados que superan los 40.000 euros, tuvieron que abonar el 20% de impuestos a Hacienda. "¿Por qué cada vez que le toca el premio a alguien tiene que quedarse un extra más? Si ya se supone que está recaudando? ", se pregunta Marta. Y celebra el nuevo seguro Laguinda, que permite al ganador de la Primitiva, la Bonoloto y el Gordo de la Primitiva conseguir el premio íntegro, independientemente de la cuantía. El premiado abonará el pago de impuestos a Hacienda pero Laguinda se lo reembolsará. "Es una alegría y algo novedoso", explica Marta. "Que exista un producto de este tipo es una garantía al que le toque el premio que le va a tocar el premio íntegro"; añade.

La app de Laguinda permite asegurar los boletos físicos y ahora también los boletos online. Escaneándolos con la aplicación, se asegura la suerte por unos "pocos céntimos que pueden suponer millones en caso que la persona resulte agraciada". "Voy a usar Laguinda, nos ha tocado una vez y si nos toca otra que nos toque bien, hay que asegurar los boletos", remarca Marta.

"Somos unas personas que nos conformamos con poquito, queremos lo justo para mejorar un poco la calidad de vida", sostiene. Marta actualmente forma parte de la campaña publicitaria de Laguinda que ha juntado a ganadores reales de la lotería para su spot. Ella y los suyos van a seguir probando suerte. Ahora, con Laguinda.