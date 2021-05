Las fábricas españolas rompen récords en abril: la actividad se dispara a máximos desde 1999

El índice PMI del sector manufacturero en abril subió ocho décimas hasta los 57,7 puntos, el nivel más alto desde desde diciembre de 1999. El crecimiento de la actividad estuvo respaldado por fuertes incrementos de los niveles de los nuevos pedidos, de la producción y del empleo. No obstante, persistieron importantes limitaciones por el lado de la oferta en medio de una continua escasez de productos que condujeron a otro fuerte incremento de los costes y a un aumento récord de la serie de los precios cobrados, según IHS Markit.

Las encuestas a los gerentes de la industria española revelaron un aumento notable de los nuevos pedidos en abril, y el crecimiento se mantuvo fuerte y solo ligeramente por debajo del pico reciente de marzo pasado. "La demanda fue mayor tanto a nivel nacional como en el extranjero: los nuevos pedidos para exportaciones aumentaron al ritmo más fuerte desde febrero de 2018 en medio de informes de mayores ventas en todo el mundo, incluido el Norte de África y América Latina", comenta el informe de la consultora que elabora el índice.

Los datos de las expectativas entre los fabricantes se mantuvieron históricamente altos en el último período de la encuesta. El fortalecimiento de las carteras de pedidos hizo que las empresas aumentaran sus volúmenes de producción, y el crecimiento fue de nuevo marcado, aunque ligeramente por debajo de su máxima de 39 meses registrada en marzo pasado.

Las empresas también contrataron más personal para tratar de hacer frente a las crecientes cargas de trabajo, y el empleo aumentó a la tasa más fuerte desde principios de 2018. La actividad de compras también se incrementó drásticamente ya que las empresas, previendo que persistirá la escasez de productos, buscaron incrementar las reservas de stocks.

La parte menos positiva es que el sector está poniendo a prueba sus límites. Hay crecientes problemas con cuellos de botella en el suministro de insumos. Los proveedores no llegan a tiempo para mantener el ritmo de producción. "Un efecto causado por los desafíos por el lado de la oferta fue la limitación del crecimiento de la producción, y las empresas utilizaron los inventarios siempre que les fue posible para ayudar a mantener las líneas de producción en funcionamiento. No obstante, las empresas no pudieron evitar una rápida acumulación de pedidos pendientes de realización", señalan desde la firma.

Las empresas industriales apuntan a que los mercados de productos están bajo una tensión notable, ya que el aumento de la demanda y los desafíos en el transporte de mercancías conllevaron a la escasez de una amplia variedad de insumos, indican. "Los desafíos para el sector se derivan predominantemente del lado de la oferta, con retrasos en la entrega de insumos que alcanzan tasas sin precedentes en general y que imponen restricciones al crecimiento. En consecuencia, las empresas buscan, en la medida de lo posible, fortalecer sus niveles de stocks de materias primas para evitar más retrasos en la producción, aunque de todas formas están reforzando sus plantillas para evitar poner al límite su capacidad y los pedidos están comenzando a acumularse", explica Paul Smith, economista de IHS Markit.

La escasez mundial de productos y el aumento de la demanda siguieron teniendo un impacto notable en los precios durante el mes, y los costes de los insumos aumentaron en su mayor grado desde marzo de 2011. Se informó que entre los productos que aumentaron de precio se incluyeron los productos químicos, metales, combustibles y plásticos, y las firmas indicaron un fuerte deseo de repercutir el incremento de los costes a los clientes siempre que sea posible. Aprovechando una demanda más firme, los precios cobrados aumentaron en abril a la tasa más fuerte desde que los datos estuvieron disponibles por primera vez a mediados de 2002.