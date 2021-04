Piden a Trabajo que la asistencia a vacunarse sea permiso retribuido ante las trabas de algunas empresas

La Unión Sindical Obrera, a través de su Secretaría de Acción Sindical y Salud Laboral, ha remitido un escrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social para que promueva las modificaciones legislativas necesarias y urgentes para garantizar la asistencia a la vacunación contra el covid-19 como un permiso retribuido. Tras la vacunación de los grupos mayores más vulnerables y del personal sanitario y sociosanitario en sus centros de trabajo, el llamamiento a las personas en activo ha generado una controversia con las empresas cuando la cita se da en horario laboral.

En concreto, USO pide al departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, cobertura legal a todas las personas trabajadoras para acudir a sus citas "sin ser penalizadas con una recuperación de horas fuera de la jornada laboral".

Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO, ha confirmado que varios afiliados ya han notificado este tipo de comportamiento por parte de algunas empresas y ha recordado que la vacuna "no es solo un derecho individual, sino un deber colectivo que debe ser atendido sin obstáculos". Además, incide en que "las personas que van a vacunarse no tienen opción de elegir ni horario ni lugar, por lo que acudir en hora y sitio que les determinen no debe suponer un menoscabo para ellas".

El problema se agrava "cuando la persona no es citada en su centro de salud habitual o en el más cercano al centro de trabajo, sino en espacios habilitados para la vacunación masiva" porque, según explica García, al estar más lejos requiere un tiempo adicional para el traslado.

Preguntado por este medio, desde Trabajo aún no han emitido una opinión ante esta petición.