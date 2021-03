Con China no se juega: comienza el hostigamiento contra las empresas occidentales por el algodón

La guerra del algodón sucio de China, ante las sospechas de abuso de los derechos humanos en la región china Xinjiang para producir textil, sube de nivel con las primeras represarías a empresas occidentales que han dado el paso de rechazar el uso de las materias primas procedentes de estas zonas del país. Al boicot en redes sociales, se une la renuncia de una famosa actriz china para seguir representando a Burberry en el país, mientras una importante compañías de envíos ha dejado de repartir los productos de H&M.

Con China no se juega. Occidente está empezando a pagar las acusaciones de trabajos forzosos en la región china Xinjiang, principalmente en la producción de algodón, clave para la industria textil del mundo.

La Unión Europea impuso el pasado lunes sanciones a cuatro funcionarios chinos debido a su participación en violaciones de derechos humanos contra musulmanes uigures. Y Reino Unido se ha unido esta semana a las sanciones. Pekín no ha tardado en cumplir con sus amenazas como repuesta a lo que ha llamado "mentiras y desinformación" sobre Xinjiang en medio oficiales.

Pero la respuesta no se está quedando en el ámbito diplomático, también lo sufren empresas occidentales que operan en el gigante asiático. Los medios y redes sociales han comenzado a hostigar a varias empresas. Ayer el acoso mediático comenzó con la firma sueca de moda H&M .Los medios de comunicación chinos informaron que H&M estaba preocupado por los informes sobre acusaciones de trabajo forzoso en Xinjiang, y que había comenzado a rechazar productos procedentes de la de Xinjiang.

A continuación se sumaron las redes sociales a la propia marca y a otras firmas. Los usuarios de Internet chinos indicaron en las redes sociales que dejarán de comprar Nike o Adidas y apoyarán marcas locales como Li Ning y Anta, además de invitar a que salieran del país.

Hoy Burberry, miembro de Better Cotton Initiative, un grupo que promueve la producción sostenible de algodón y que desde octubre rechaza productos de esta región, ha comenzado también a recibir represarías. La premiada actriz china Zhou Dongyu rescindió su contrato con Burberry por sorpresa como representante de la marca. La agencia que la representa ha indicado que es porque Burberry no ha "declarado clara y públicamente su postura sobre el algodón de Xinjiang", recoge Reuters. También la marca británica ha sido eliminada de la ropa que usan los personajes del popular videojuego Honor of Kings de Tencent, según ha informado la cuenta oficial en Weibo, el Facebook chino.

Activistas y expertos en derechos de la ONU han acusado a China de utilizar detenciones masivas, torturas, trabajos forzados y esterilizaciones de personas de la etnia uigur en Xinjiang. China niega estas afirmaciones y dice que sus acciones en la región son necesarias para contrarrestar el extremismo islámico.

En una carta a los legisladores británicos en noviembre, Burberry dijo que no tenía operaciones en Xinjiang ni trabajaba con ningún proveedor con sede allí, y agregó que no toleraba ninguna forma de esclavitud moderna entre sus proveedores.

Un miembro del ejecutivo de Hong Kong, Regina Ip Lau Suk Yee, se ha sumado a la repulsa a través de Twitter y a ojos de todo del mundo. "Burberry es una de mis marcas favoritas. Pero dejaré de comprar productos de Burberry. Apoyo a mi país en el boicot a las empresas que difunden mentiras sobre Xinjiang ", escribió Ip en su cuenta de Twitter.

I will stop buying or using Burberry products until Burberry has retracted or apologized for its unfounded allegations against Xinjiang. pic.twitter.com/Mus4FXeVXm