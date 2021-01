Seis gráficos de cómo ha afectado la pandemia de covid-19 al empleo alrededor del mundo

La pandemia de coronavirus redujo un 8,8% el número de horas trabajadas en todo el mundo a lo largo de 2020, lo que equivale a la pérdida del equivalente a 255 millones de empleos a nivel global. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) destaca que es una cifra de pérdida histórica y sin referencias.

Fuente: OIT

En 2020 se registró una pérdida de horas de trabajo del 8,8% a escala mundial con respecto al cuarto trimestre de 2019, equivalente a 255 millones de empleos a tiempo completo, teniendo en cuenta una semana laboral de 48 horas. Se trata de una pérdida que no tiene precedentes a escala mundial. La pérdida de horas de trabajo en 2020 fue particularmente acusada en América Latina y el Caribe, Europa Meridional y Asia Meridional. Por otro lado, en Asia Oriental y África Central, Occidental y Oriental se registró una pérdida de horas de trabajo relativamente menor, a tenor de las medidas de confinamiento más laxas aplicadas en esas subregiones.

El impacto de la pandemia está siendo muy superior a la crisis de 2009

La repercusión adversa en el mercado de trabajo en 2020 fue muy superior a los efectos de la crisis financiera mundial de 2009. A lo largo de 15 años antes del surgimiento de la pandemia de covid-19, la cantidad promedio de horas de trabajo por persona en edad de trabajar (de 15 a 64 años de edad) osciló entre 27 y 28 horas semanales. Posteriormente, ese valor se redujo en 2,5 horas, y pasó de 27,2 horas semanales en 2019, a 24,7 horas semanales en 2020.

A título comparativo, los efectos de una crisis financiera mundial en el mercado laboral provocaron una reducción de la cantidad promedio de horas de trabajo de 0,6 horas únicamente de 2008 a 2009. En consecuencia, la incidencia del covid-19 en la cantidad de horas de trabajo a escala mundial ha tenido un alcance aproximadamente cuatro veces mayor que el de la crisis financiera mundial.

Entre 2020 y 2021 se perderán 144 millones de empleos

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que el nivel de ocupación a escala mundial disminuyó en 114 millones de empleos en 2020 con respecto al nivel registrado en 2019. Sin embargo, en esa estimación se infravalora la repercusión total, que puede determinarse al analizar la diferencia en 2020 con respecto al nivel de ocupación que se habría previsto si no se hubiera producido la pandemia. Los nuevos cálculos ascienden a 144 millones de puestos de trabajo. La OIT prevé que la pérdida de horas de trabajo en 2021 traiga consigo una disminución de la ocupación en mayor medida que una reducción de la cantidad de horas de trabajo. Con respecto a la evolución en el caso hipotético de sin pandemia, cabe prever que la disminución de la ocupación pase de 144 millones de empleos en 2020 a 68 millones en 2021.

Jóvenes y mujeres, los más afectados

A escala mundial, las mujeres se han visto más afectadas que los hombres por la disminución de la ocupación, en todas las regiones y con respecto a todos grupos de ingresos. La disminución del nivel de ocupación de la mujer en todo el mundo fue del 5% en 2020, frente al 3,9% en el caso de los hombres. En valores absolutos, dicha disminución es mayor en el caso de los hombres (80 millones) que en el de las mujeres (64 millones), debido a la disparidad de género que reflejan desde hace tiempo las tasas de participación en la fuerza de trabajo. En todas las regiones, las mujeres han sido más proclives que los hombres a salir de la fuerza de trabajo en el plano económico durante esta crisis.

Los trabajadores jóvenes se vieron particularmente afectados por la crisis de 2020 en todas las regiones y para todos los grupos de ingresos por país, lo que dio lugar a una disminución de la ocupación del 8,7%, frente al 3,7% registrado en el caso de los adultos. No obstante, excepto en los países de altos ingresos, los jóvenes sin empleo, o los que estaban en medida de acceder al mercado de trabajo a corto plazo, por lo general no pasaron a estar desocupados, sino que salieron de no participación laboral, o retrasaron su incorporación a la misma.

¿Cómo están afectando los cierres en plena tercera ola?

La cantidad de trabajadores que viven en países en los que se han aplicado restricciones en los lugares de trabajo a raíz de la covid-19 siguió siendo elevada a comienzos de 2021; a escala mundial, el 93% de los trabajadores residían en países en los que se ha establecido algún tipo de cierre de lugares de trabajo.

A escala mundial, menos del 3% de los trabajadores viven en países en los que se establecido el cierre obligatorio de todos los lugares de trabajo, excepto los esenciales, en todos los sectores económicos, lo que representa una disminución con respecto a la proporción máxima del 41% registrada en abril de 2020. Por otro lado, un 11% de los trabajadores reside en países en los que se ha establecido el cierre a escala nacional en sectores o categorías de trabajadores específicos, lo que representa una disminución con respecto a la proporción superior al 30% registrada a finales de septiembre. La proporción de trabajadores, a saber, el 77%, que viven en países en los que se ha establecido el cierre obligatorio en zonas geográficas o sectores específicos sigue siendo similar al valor máximo del 85% que se registró a finales de julio.

¿Qué pasará con el empleo a nivel mundial en 2021?

Fuente: OIT

Sobre la base de las previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) para octubre de 2020, entre otras fuentes, cabe definir un caso hipotético de referencia que sigue previendo una pérdida de horas de trabajo del 3% en 2021 con respecto al cuarto trimestre de 2019, equivalente a 90 millones de empleos a tiempo completo. Con arreglo al caso hipotético más desfavorable, se prevé que la pérdida de horas de trabajo en 2021 siga siendo del 4,6%, equivalente a 130 millones de empleos, con respecto al cuarto trimestre de 2019. Todavía en el caso hipotético más favorable, para el que se consideran las condiciones más propicias, cabe esperar que en 2021 se siga registrando una pérdida del 1,3% de la cantidad de horas de trabajo a escala mundial (36 millones de empleos a tiempo completo) con respecto al cuarto trimestre de 2019.