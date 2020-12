Trump exige al Congreso que enmiende el nuevo estímulo para elevar los pagos directos hasta los 2.000 dólares

El presidente de Estados Unidos, Donadl Trump, frenó el nuevo paquete de estímulo de aproximadamente 900.000 millones de dólares aprobado por el Capitolio, asegurando que el proyecto de ley "casi no tiene nada que ver con el Covid" y exigiendo a los legisladores que aumenten los pagos directos a los estadounidenses desde los 600 dólares a los 2.000 dólares.

"Le pido al Congreso que enmiende este proyecto de ley y aumente los ridiculos 600 dólares hasta los 2.000 dólares por persona o 4.000 dólares por pareja", indicó en un mensaje video tuiteado desde su cuenta.

El anuncio del presidente pilló por sorpresa a los legisladores que el lunes aprobaron el programa de estímulo. Según el Wall Street Journal, la intercesión de Trump seguramente acabe por retrasar los pagos a los estadounidenses, que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, había prometido comenzar a distribuir la próxima semana.

La legislación, que incluye una partida de estímulo de 900.000 millones de dólares y además un proyecto de ley de 1,4 billones de dólares para financiar al gobierno federal hasta finales del próximo septiembre fue aprobada por 92 votos a favor y 6 en contra en el Senado y 359 a favor y 53 en contra en la Cámara de Representantes.

Si el inquilino de la Casa Blanca veta el proyecto de ley los legisladores tendrían que aprobar una nueva legislación que satisfaga su demanda de aumentar los pagos directos a los contribuyentes hasta los 2.000 dólares o votar para anular dicho veto, algo que requiere una mayoría de dos tercios en cada Cámara.

Sin embargo, en una repuesta vía Twitter, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, se mostró a favor de la propuesta de Trump. "Los demócratas están listos para llevar esto a la Cámara esta semana por consentimiento unánime. ¡Hagámoslo!", dijo en referencia a envíar cheques a los estadounidenses por valor de 2.000 dólares.

Republicans repeatedly refused to say what amount the President wanted for direct checks. At last, the President has agreed to $2,000 — Democrats are ready to bring this to the Floor this week by unanimous consent. Let's do it! https://t.co/Th4sztrpLV