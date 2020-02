Dombrovskis, vicepresidente de la CE: España no ha hecho lo suficiente para corregir los desequilibrios

Jorge Valero Bruselas

La Comisión Europea presenta este miércoles su paquete de invierno, como parte del ciclo de control de las economías europeas. No se tomará ninguna medida en relación a España, que continúa registrando desequilibrios y todavía tiene que enviar el presupuesto de este año a Bruselas. Sin embargo, en una entrevista con un grupo de medios europeos, entre ellos elEconomista, el vicepresidente de Economía de la Comisión, Valdis Dombrovskis, muestra preocupación por la deuda y el gasto. "Vemos la necesidad de mejorar la calidad de las finanzas públicas", señala.

En este paquete de invierno muestra preocupación por el elevado nivel de endeudamiento público en los estados miembros y la calidad del gasto público. ¿España cae en esta categoría?

En este momento no tomamos decisiones fiscales y no estamos actualizando nuestra evaluación de los presupuestos de los Estados miembros. Lo haremos durante la primavera, tras actualizar nuestras previsiones económicas [mayo] y la confirmación de los datos macroeconómicos de 2019, que también se publican en abril, y tras recibir por parte de los Estados miembros sus programas de estabilidad y convergencia. España tenía una situación específica, porque no tenía un gobierno con poderes presupuestarios plenos durante el otoño. Estamos a la espera de recibir el proyecto del plan presupuestario, y comentaremos sobre el borrador una vez que lo recibamos.

A pesar de que aún no ha recibido el borrador del presupuesto para 2020, el análisis comunitario muestra preocupación por la calidad del gasto público en la UE ¿Se refiere también a España, donde han subido los sueldos de funcionarios y pensionistas, mientras la inversión en otras partidas está más descuidada?

La inversión en general no está volviendo completamente a los niveles previos a la crisis. Al mismo tiempo, vemos que el gasto general del gobierno no ha disminuido, o incluso ha aumentado. Por lo tanto, vemos que existe la necesidad de mejorar la composición o la calidad de las finanzas públicas, centrándose más en la inversión. Es una preocupación general, también válida para España.

¿Le preocupan las modificaciones que el gobierno quiere introducir en la reforma del mercado laboral, elogiada en su momento por la Comisión, o coincide con el Gobierno en que van dirigidas a corregir las partes más lesivas de la legislación?

Por supuesto, estamos siguiendo de cerca estas reformas, porque es importante mantener el rumbo.

¿Cuáles son las conclusiones de su análisis sobre los desequilibrios macroeconómicos en el caso español?

Nuestra evaluación es que España continúa experimentando desequilibrios económicos relacionados con grandes volúmenes de deuda externa e interna, tanto públicas como privadas, con todavía un alto desempleo y un bajo crecimiento de la productividad. Con respecto al impulso reformador, nuestra evaluación es que España hizo un progreso limitado respecto a las recomendaciones específicas de 2019.

En lo que respecta al coronavirus, Italia ya ha solicitado flexibilidad a la Comisión para cumplir con sus metas fiscales, dado el impacto del virus en la producción del país. ¿Se mostrarán flexibles con Roma?

Estamos siguiendo de cerca los desarrollos relacionados con el coronavirus, primero como un problema de salud pública, para hacer frente a los riesgos para las personas. Por supuesto, también tiene implicaciones económicas. Cuando elaboramos nuestras previsiones económicas de invierno, el coronavirus todavía estaba en las primeras etapas, por lo que el impacto no se ha cuantificado. Se describió como un factor de riesgo para la economía. Actualizaremos esto en nuestras previsiones de primavera, porque claramente hemos visto que es un factor que afecta al crecimiento económico. Por supuesto, dependerá de cómo avance esta epidemia. Todavía hay muchas incógnitas. En cuanto a las implicaciones fiscales, existe una cláusula en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se refiere a eventos inusuales fuera del control del gobierno, para considerar todo tipo de emergencias. Por supuesto, los problemas relacionados con el coronavirus quedarían cubiertos bajo esta cláusula. Si hubiera una solicitud concreta de los Estados miembros, estaremos abiertos a discutirlo.

Los objetivos del Acuerdo Verde Europeo han sido incluidos en el semestre europeo para vigilar las economías de los estados miembros. ¿Cuáles son las novedades?

Hemos introducido un análisis dedicado a la sostenibilidad medioambiental, centrado en la economía y el empleo. También proporcionamos una evaluación sobre el uso del nuevo Fondo de Transición Justa [en fase de tramitación], básicamente identificando las regiones que podrían acceder al fondo, y las posibles áreas para dedicar la financiación. Todavía se está discutiendo con los Estados miembros y se hará de manera cooperativa. También integramos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, brindando nuestra evaluación sobre el progreso de los Estados miembros en la implementación de estos objetivos.

Existen alrededor de 1.200 regiones en Europa, pero solo alrededor de 100 (menos del 10%) podrán acceder al Fondo de Transición Justa. En el caso de España son A Coruña, Asturias, León, Palencia, Teruel, Almería, Córdoba y Cádiz. ¿Cuál ha sido el criterio utilizado?

En primer lugar, el empleo en sectores intensivos en carbono; en segundo lugar, la presencia de industrias extractivas de combustibles fósiles y, por último, el PIB per cápita, que refleja la capacidad de los Estados miembros y las regiones para financiar una transición justa hacia una economía baja en emisiones.

¿Tiene la Comisión la intención de flexibilizar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para dar alas a la transición e inversión verde?

Hemos evaluado cómo funcionaban las normas fiscales de la UE hasta ahora, y hemos lanzado una consulta pública sobre los posibles cambios en estas normas. Una vez que concluyamos esta consulta pública, presentaremos nuestras propuestas sobre los posibles próximos pasos para finales de año.

En lo que respecta al sector bancario europeo, la Comisión deberá actualizar las normas de requisitos de capital para incluir el acuerdo de Basilea III, lo que obligará a los bancos a recapitalizarse aún más. La Autoridad Bancaria Europea realizó una estimación conservadora, con un agujero existente de 135.000 millones de euros. Además, la autoridad también advirtió a los estados miembros la semana pasada que los bancos podrían encontrar dificultades para atraer capital, dada su baja rentabilidad ¿Va a aplicar escrupulosamente las reglas de Basilea III o incluirá algunos factores de apoyo?

Nos estamos preparando para la implementación de Basilea III a nivel de la UE. Necesitamos hacerlo fielmente. Será un ejercicio de equilibrio cuidadoso porque queremos aplicar adecuadamente Basilea, pero también seguiremos lo que otras jurisdicciones están haciendo, como el Reino Unido, ahora convertido en un tercer país. Al mismo tiempo, existen ciertas cuestiones específicas europeas que también deben tenerse en cuenta.

¿A qué se refiere?

Actualmente estamos realizando una consulta pública sobre la aplicación de Basilea. No puedo decirle ahora el resultado final de nuestra propuesta, porque dependerá de los comentarios que recibamos. Pero para darle algunos elementos, como mencionó los factores de apoyo, por ejemplo, actualmente tenemos un factor de apoyo para la financiación a las PYMES, y nuestra intención es mantener este factor de apoyo, porque nuestro objetivo es que el sector bancario financie la economía real. Preferimos que los bancos se arriesguen a financiar a las PYMES, y que no solo hagan pura especulación.

Entre los factores de apoyo, usted se mostró a favor de un factor de apoyo "verde" para incentivar el crédito y los préstamos a proyectos e iniciativas sostenibles. Solicitó la opinión de la Autoridad Bancaria Europea y ésta consideró que no era una buena idea. ¿Incluirá este factor "verde" en las nuevas reglas de requisitos de capital aun así?

La situación es más abierta en este punto. En una consulta pública solicitamos algunos comentarios sobre este factor, también a la ABE. Necesitamos evaluar el apoyo que existe para el factor de apoyo verde. Recuerdo que cuando lo discutimos en el contexto del paquete bancario, adoptado en diciembre de 2018, no existía mucho. Necesitamos ser realistas acerca de cuánto apoyo recibiría esta propuesta.