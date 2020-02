¿Cuáles son los mejores bombones del mercado? La OCU compara nueve de estos chocolates

Precisamente porque cualquier ocasión es buena para celebrarla con un dulce bombón, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han hecho una breve comparativa de estas delicias marrones que en algunos casos contienen menos de 50 kcal.

¿Buscas el mejor bombón? Tras seleccionar nueve bombones comunes que podemos encontrar en muchos supermercados los expertos degustadores han valorado su aspecto, su composición, el gusto y las calorías que te aporta.

Todos salen bien parados, pero...

Los mejor valorados por los degustadores han sido varios productos clásicos, bien conocidos por todos: Ferrero Rocher, Mon Chéri de Ferrero, Caja Roja de Nestlé, Milka Praliné, Lindor o los pralinés de Guylian.

Entre los que menos calorías aportan destacan Milka Praliné, After Eight y Mon Chéri, que no llegan a las 50 kcal por bombón: un capricho que te puedes permitir al menos un día.

Bombones: ¿cuál te gusta más?

De chocolate con leche, con praliné, rellenos, con frutos secos... están todos muy ricos, pero la excelencia es cuestión, sobre todo de equilibrio: entre las diferentes texturas o los matices de los distintos tipos de chocolate.

After Eight. Su aporte calórico es de 36 kcal y tienen un precio de 4,3 euros por cada 300 g y lo definen como sofisticado, brillante y ligero. Como pega, los catadores de la OCU creen que menor porcentaje de relleno mejoraría el equilibrio en la degustación.

Nestlé Caja Roja. Su aporte calórico es de 50 kcal por bombón y tienen un precio de 4,9 euros por cada 200 g. Se trata de un surtido variado, con combinación de crujiente y cremosidad y de chocolate suave.

Bombones Delaviuda. Su aporte calórico es de 64 kcal por bombón y tienen un precio de 6,3 euros por cada 500 g. Desde la OCU destacan su brillo y cremosidad.

Ferrero Rocher. Su aporte calórico es de 75 kcal por bombón y tienen un precio de 8 euros por cada 375 g. Se trata de un clásico que combina perfectamente un exterior crujiente con un relleno cremoso.

Guylian. Su aporte calórico es de 61 kcal por bombón y tienen un precio de 6,7 euros por cada 250 g. Son bombones brillantes, que combinan chocolate negro y con leche, predominando el blanco, con un sabroso relleno de praliné.

Lindor de Lindt. Su aporte calórico es de 78 kcal por bombón y tienen un precio de 5,6 euros por cada 200 g. De ellos la OCU destaca su envoltura, brillo y la buena combinación de la cobertura de chocolate fino con un relleno cremoso.

Bombones Merci. Se trata de un surtido de chocolates bien equilibrados y con una gran variedad de rellenos. Su aporte calórico es de 70 kcal por bombón y tienen un precio de 4,4 euros por cada 250 g.

Milka praliné. Su aporte calórico es de 30 kcal por bombón y tienen un precio de 5,9 euros por cada 187 g. Están bien envasados, tienen un buen brillo y un fino chocolate. Sa pega... que el relleno apenas contrasta con la parte exterior.

Mon Chéri. Con un aporte calórico de 48 kcal por bombón tienen un precio de 6,7 euros por cada 315 g desde la OCU los definen como brillantes, persistentes y añaden que ofrece un excelente equilibrio entre el chocolate amargo y la leve acidez del licor del relleno.