Daniel Lacalle: "En la revisión estratégica Lagarde va a decir que el BCE tiene que hacer mucho más"

Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis, se sienta con José Miguel Maté, consejero delegado de la firma, para analizar cómo ha ido 2019, y conversar sobre las perspectivas que le espera a los inversores en este 2020.

Maté va al grano, y plantea directamente la cuestión clave en una reunión de perspectivas ¿Qué veremos en 2020 en cuanto al crecimiento? Sin cifras concretas sobre la mesa, Lacalle recuerda lo que ha ocurrido en los últimos años, y sus perspectivas para los próximos: "Tenemos un entorno de bajo crecimiento", destaca, y explica para defender su perspectiva que "no se pueden dar expectativas de cambio de tendencia si llevas una década en la que se ha promocionado la baja productividad, ha aumentado mucho la deuda, y las economías generan menor ímpetu". El resumen, para el economista, es que "no habrá niveles elevados de crecimiento, pero sí un ciclo que se prolonga en el tiempo".

Por regiones, Lacalle considera que en Estados Unidos "sí hay capacidad para seguir creciendo", ya que "una enorme parte de la economía americana viene de propiedad intelectual, por lo que no es tan dependiente de otros países .Y ya es exportador de petróleo. Creo que puede crecer a este ritmo durante un tiempo. Las señales recesivas se han ido negando, poco a poco", destaca.

Sin embargo, sus perspectivas no son tan optimistas para Europa: "No es que haya tocado fondo, es que Europa lleva en el fondo mucho tiempo", señala, "Hay que entender que es una economía sin empuje tecnológico como el que tiene China y EEUU. Segundo, el tema demográfico, que en los análisis macro se tiende a ignorar. La longevidad de la población, es importante en los factores de consumo. Tercer problema es que es un ente económico en el que el principal motor es el gasto publico, que genera menor crecimiento de la productividad, y crecimiento en general", explica.

Hay algunas luces en el Viejo Continente, eso sí, aunque tengan más que ver con la capacidad de aprovechar el crecimiento que sí tiene lugar en otras regiones del mundo: "El crecimiento, aunque sea pobre, viene del exterior. Y el sector servicios, a pesar del envejecimiento de la población, se beneficia del crecimiento de los países emergentes. Ha compensado claramente la recesión del sector manufacturero". Pero, Lacalle avisa, "esto no pasará durante 5 años".

El impacto de la inflación en las protestas a lo largo del mundo

Cuando Maté y Lacalle entran a debatir sobre la inflación, y cómo esta no termina de alcanzar los niveles que le gustaría a los bancos centrales, Lacalle establece una relación entre la inflación y las protestas que han tenido lugar en 2019 en distintas regiones del mundo: " La palabra clave es inflación 'oficial', frente a 'no oficial'. Inflación 'oficial' es difícil que haya. El exceso de deuda es desinflacionista. Los avances tecnológicos también, y el cambio de un patrón de crecimiento desde industria hacia servicios, también lo es. Lo que tenemos que entender es que la probabilidad de ver un repunte inflacionista como le gustaría a los BCS, es baja. ¿Porqué sin inflación hay protestas en todo el mundo por el aumento del coste de la vida?".

El experto expone algunas cifras: "En China la inflación oficial es de 2%, y el cerdo ha aumentado un 60%. En Oriente medio la carne ha subido un 50%: Mucho de lo que ocurre viene del impacto el ciudadano medo, al que dicen que no hay inflación, y él lo nota, nota que sí hay. Activos que no se incluyen en el IPC; como el alquiler, generan una percepción del ciudadano, muy distinta de la que le informa el banco central, que le dice que n hay inflación, y que consuma", destaca.

El papel de los bancos centrales como pieza central de la situación actual de los mercados, con bajas inflaciones a pesar de los estímulos que llevan años introduciendo, lleva a Lacalle a ponerles en el centro de las críticas. La revisión que está preparando Christine Lagarde, presidenta del organismo, no cree que termine dando grandes resultados: "Va a decir que lo que hay que hacer es mucho más. El equipo de economistas cercanos al BCE, BOJ, y Fed, son personas que piensan que la razón por la que no hay inflación que es gustaría, es porque todos nosotros, no estamos consumiendo o gastando lo que deberíamos", destaca.

Una defensa admirable

Para concluir, Maté y Lacalle son preguntados por la situación del sector bancario europeo, muy castigados por las política de los bancos centrales, y que, sin embargo, en opinión de Lacalle, "el sector bancario europeo se está defendiendo admirablemente del contexto de tipos, fortaleciendo su balance en un entorno en el que desde la política monetaria se le hunde la capacidad de generar beneficios". Es por ello que, de cara a la inversión, "el valor está en los bonos. Es la parte que está defendiendo a toda costa, y muy bien. Han aumentado capital de máxima calidad en cerca del 1% anual. Por eso se han revalorizado los bonos mientras a bolsa cae. Si buscamos valor en los bancos, lo tendremos más en los bonos que en sus acciones", destaca.