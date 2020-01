El limbo que usó la 'número dos' de Maduro en España para esquivar las sanciones de la UE

El paso de Delcy Rodríguez, número dos del régimen de Maduro en Venezuela, por el aeropuerto de Madrid Barajas y su reunión con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, sigue levantando dudas sobre si su tránsito por el aeropuerto conculcó la legalidad internacional. Pese a todas las versiones emitidas desde entonces, el ministro Ábalos reconoció ayer que Rodríguez cambió de avión en Barajas, por lo que sí descendió finalmente del aparato, pisando el suelo del aeropuerto.

Cómo se hizo ese tránsito sigue sin aclararse. Lo que sí está claro es que Delcy Rodríguez, en ningún momento, compareció ante la Policía en el control fronterizo, lo que hubiera provocado de inmediato la aplicación de la DECISIÓN (PESC) 2017/2074 DEL CONSEJO de 13 de noviembre de 2017 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela.

"Se evitó que entrara en España. Esto se hace habitualmente", dicen en Interior

Esta normativa impone sanciones a los líderes del régimen venezolano. En concreto, establece que la autorización de entrada en el territorio de un Estado miembro o de tránsito por él concedida de conformidad con los apartados 3, 4, 6 y 7 por un Estado miembro a personas enumeradas en el anexo I, entre las que se encuentra Delcy Rodríguez, estará limitada al objeto para el cual fue concedida y a las personas a las que se refiera. Si Rodríguez hubiera cruzado un control policial, se debería haber iniciado el protocolo de inadmisiones.

Interior defiende la actuación

El Ministerio del Interior ha respaldado este lunes el papel de la Policía en el incidente, al defender que lo que se hizo fue "evitar como se hace habitualmente" que entrase en territorio nacional debido a las sanciones europeas, aunque sin tomar ninguna decisión sobre su viaje posterior, han informado a Europa Press fuentes oficiales del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Estas fuentes han subrayado que el Ministerio del Interior no tomó ninguna decisión sobre el destino de la número dos de Nicolás Maduro una vez que el avión privado en el que se desplazó junto al ministro de Turismo, Félix Plasencia -sobre el que no pesan sanciones y que visitaba la feria FITUR-, hizo escala en el aeropuerto de Madrid durante la noche del domingo al lunes.

José Luis Ábalos manifestó ayer que "no tocó suelo español" y añadió que se siguieron las recomendaciones de la policía de fronteras "para que se cumpliera la legalidad" de donde podía hacer escala. "Estuvo donde la policía habilitó y dice que es frontera. No intervine. Ellos decicieron", puntualizó, aunque no ha detalló cuando cogió el otro vuelo.

El Tribunal Constitucional, en un auto de 6 de marzo de 1996, apunta que tanto el espacio aéreo como los aeropuertos están sometidos a la soberanía española, tal y como declaran los arts. 1, 3, 42 y 47 de la Ley sobre Navegación Aérea, de 1960, y los arts. 1, 2, 10 y 13 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago en 1944, y ratificado por España en 1969.

El PP pide una investigación

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado hoy que su partido solicitará una comisión de investigación en el Congreso por las "mentiras" del ministro de Transportes, José Luís Ábalos, y para que se esclarezca "la relación entre el régimen bolivariano y el Gobierno" de España. Además, ha señalado que el hecho de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no haya recibido al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, evidencia que quien manda es Podemos.

"Ha quedado claro que quien toma las decisiones importantes en este Gobierno no es Sánchez sino Podemos", ha declarado García Egea en una rueda de prensa en la sede nacional del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido que ha presidido Pablo Casado. "¿Qué le deben al tirano Maduro?", se ha preguntado.

García Egea ha indicado que cada día que pasa "el problema" en el que el Gobierno de Sánchez ha metido a España es "mayor", dado que "más allá de haber evitado un conflicto diplomático que no existía" --en alusión a las palabras de Sánchez para apoyar a Ábalos-- "lo ha creado con la Unión Europea y con Estados Unidos".