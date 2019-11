Las multinacionales españolas pagan por Sociedades a nivel mundial el 12,6% de su beneficio

Las 134 multinacionales españolas que cuentan con una facturación anual de más de 750 millones de euros pagaron en 2016 en todo el mundo 11.594 millones de euros por el Impuesto sobre Sociedades, un 12,6% de su beneficio global, que alcanzó los 91.849 millones, según los datos publicados este martes por la Agencia Tributaria de acuerdo con el modelo 231 de declaración 'País por País' (CBC por sus siglas en inglés).

Tomando el criterio de devengo, y no de caja, el importe que pagaron estas empresas por el Impuesto sobre Sociedades en 2016 asciende a 14.260 millones, en este caso el 15,5% del beneficio.

El ejercicio 2016 es el primer año en el que estaba vigente la obligación de información que tiene por objeto recopilar datos agregados del colectivo de multinacionales para el intercambio de información entre administraciones tributarias establecido en los acuerdos 'BEPS' ('Erosión de Bases y Traslado de Beneficios') de la OCDE.

Así, la Agencia Tributaria destaca que se trata de un análisis "pionero a nivel mundial" y ofrece de forma agregada la información de los 134 grupos españoles y sus 16.160 filiales, de ellas 5.193 con domicilio fiscal en España y 10.967 extranjeras, para mantener la exigencia de confidencialidad establecida en los propios acuerdos 'BEPS'.

El análisis elaborado afecta a grupos de matriz española que globalmente sumaron 934.408 millones de euros de facturación mundial en 2016, con unos beneficios netos globales que totalizaron 91.849 millones de euros. El impuesto pagado por estos 134 grupos sumó 11.594 millones en términos de caja (combinación de los pagos fraccionados de 2016 y la cuota diferencial de 2015).

Solo 43 grupos obtienen casi el 50% de todo el beneficio

Los resultados muestran, según la Agencia Tributaria, una "gran dispersión" de tipos efectivos sobre beneficios, ya que la estadística refleja que solo 43 multinacionales sumaron el 49,1% del beneficio de todo el colectivo y, sin embargo, solo representaron el 10,5% de la cuota total pagada por el conjunto de las mismas.

En detalle, entre las empresas con mayor beneficio, 27 empresas con un beneficio de 25.325 millones pagaron un tipo del 0,3% sobre beneficio y 16 con un beneficio de 19.724 millones un tipo del 5,8%, mientras que otras 22 con un beneficio de 14.045 millones abonaron un tipo del 13,1%.

Entre las empresas que abonaron un tipo superior al 25%, un total de 37 con un beneficio de 18.083 millones de euros, abonaron un tipo del 31,6% sobre el beneficio, al tiempo que otras con menor beneficio pagaron tipos más altos en proporción a las que registraron un mayor beneficio. Así, 21 empresas con un beneficio de 10.216 millones pagaron un tipo del 17,9% sobre beneficio y otras 11 con un beneficio de 4.457 millones un tipo del 22,3%.

En términos de devengo (el impuesto es la cuota líquida del ejercicio fiscal 2016, formada por la suma de los pagos fraccionados y la cuota diferencial del mismo año fiscal 2016), el Impuesto de Sociedades que pagaron estos grupos alcanzó los 14.260 millones de euros. Hacienda explica que la diferencia entre caja y devengo hace que, por ejemplo, los créditos fiscales aplicados en uno u otro concepto sean diferentes.

Teniendo en cuenta la limitación de disponer de resultados netos y no brutos, el tipo efectivo mundial de estas empresas en 2016 fue el 15,5%. No obstante, la distribución de carga fiscal entre el colectivo no es homogénea: el 36,6% de las empresas (49) acumulan el 31,4% del beneficio neto pero solo aportan el 6,4% del impuesto mundial, con un tipo efectivo medio es del 3,1%), mientras que en el 29,9% de las empresas (40) se concentra el 54,1% del impuesto global.

Diferencias del País por País con los datos que se venía publicando

Hasta ahora, la Agencia Tributaria venía publicando estadísticas basadas en los datos declarados en el Impuesto sobre Sociedades en España, que presentan los tipos efectivos a los que tributan las empresas y grupos en el país, calculando dichos tipos tanto sobre las bases imponibles del impuesto como sobre los resultados contables declarados, incluyendo estos últimos también las rentas obtenidas en el exterior y susceptibles de haber tributado en otros países.

La principal diferencia con la estadística actual, precisa Hacienda, estriba en el concepto de 'beneficio' que recoge el CBC y el que figura en las Cuentas Anuales Consolidadas de Sociedades, ya que en el CBC se hace referencia a beneficio neto, es decir, una vez descontadas las pérdidas de todas las filiales del grupo en una misma jurisdicción fiscal.

En cambio, en las Cuentas Anuales se toma como referencia el beneficio bruto (no considera las pérdidas), que se entiende como una magnitud más precisa y cercana a la filosofía de un impuesto que sólo pretende gravar los resultados positivos. Así, al tomarse los beneficios netos, descontando las pérdidas, los tipos impositivos resultantes son superiores a los que se obtendrían si el CBC incluyera el beneficio bruto.

El 'Country by country' (CBC) o información 'País por País' es un modelo de declaración informativa que deben presentar, en su domicilio fiscal de residencia, las matrices de multinacionales con cifra neta de negocios consolidada a nivel mundial superior a los 750 millones de euros.