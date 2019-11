El Gobierno insiste en que no existe ningún plan de sanciones de EEUU a España por su vínculo con Venezuela

El Gobierno ha insistido en negar la supuesta disposición de Estados Unidos a sancionar a España por los fondos de Venezuela en el Banco de España, negando así "algunas informaciones difundidas en varios medios en las últimas horas".

"Ante algunas informaciones difundidas en varios medios en las últimas horas, que insisten en la supuesta disposición de Estados Unidos a sancionar a España, queremos reiteraros que dichas informaciones han sido desmentidas ya", han señalado fuentes del Ejecutivo.

En este sentido, ha añadido que "no existe debate alguno sobre dichas sanciones" porque "así lo han dejado claro fuentes de la administración estadounidense a las autoridades españolas" y ha destacado que la agencia origen de dicha información "ha rectificado los datos que proporcionó inicialmente".

El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha incidido en una publicación en su cuenta de Twitter en que no está prevista ninguna sanción financiera para España sobre Venezuela.

No plan for financial sanctions against #Spain over #Venezuela:https://t.co/Q4JLB8dmSF