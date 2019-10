Ursula von der Leyen pide una suite en el edificio de la Comisión Europea

El número 10 de Downing street en Londres, la Casa Blanca en Washington, el Kremlin en Moscú, o el Palacio del Elíseo en París. Todos ellos son edificios emblemáticos donde residen jefes de Estado y de Gobierno.

Los líderes de la Unión Europea no tienen en cambio una residencia oficial. Pero el edificio del Berlaymont en Bruselas podría albergar en breve a la futura presidenta de la Comisión Europea.

Ursula von der Leyen ha sorprendido a propios y a ajenos al solicitar que le habiliten un estudio de 25 m2 junto a su despacho para poder dormir en el edificio donde tiene su sede el ejecutivo comunitario.

La medida ha suscitado controversia y la Comisión se ha visto en la obligación de justificar la decisión.

"Nunca antes se había considerado la posibilidad de crear una residencia para el presidente", ha explicado Gunther Oettinger, comisario europeo para el Presupuesto. "Como Comisión, simplemente crecemos y tomamos las decisiones cuando hace falta".

La comisión argumenta que la medida permitrá ahorrar tiempo y dinero. De entrada, el dinero del alquiler, una partida que cuenta con una dotación de 4.000 euros mensuales. También le hará ganar tiempo, ya que no tendrá que desplazarse.

"Hay muchos argumentos a favor de que la nueva presidenta pueda quedarse aquí durante la noche, principalmente, la seguridad", ha añadido Oettinger.

A muchos les preocupa el ejemplo que da a los trabajadores. Sobretodo porque uno de los principios fundamentales de la Unión Europea es precisamente protegerlos.

"No se debería estar en la oficina mañana, tarde y noche. No se debería tener la obligación de responder al teléfono mañana, tarde y noche. Así pues, me preocupa el mensaje que envía sobre la necesidad de estar siempre presente", afirma Esther Lynch, vicepresidenta de la Confederación Europea de Sindicatos. "Ella es un gran ejemplo como mujer, como madre. Ha realizado una gran carrera. Pero no se debe vivir en el trabajo para tener éxito profesional".

Von der leyen ha previsto residir en Bruselas de lunes a viernes, y regresar el fin de semana a Alemania para estar con su familia.