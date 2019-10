Oposiciones | Más de 126.000 personas optan a 8.102 plazas en la Administración General del Estado

Un total de 126.376 personas se presentarán mañana a las oposiciones convocadas para un total de 8.102 plazas para los cuerpos generales de la Administración General del Estado, tanto de nuevo ingreso como de promoción interna, según datos recabados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Las oposiciones se celebrarán en toda España salvo en Cantabria, Extremadura, Navarra y La Rioja, donde no se han habilitado centros de exámenes. Pese a que la convocatoria que se celebra mañana es la mayor de los últimos 11 años, CSIF lamenta el retraso que se está produciendo, ya que aún queda pendiente de resolverse más de la mitad de la oferta de empleo público de la Administración del Estado correspondiente a 2018 (aun no han salido 2.000 plazas y el resto están en proceso) y la práctica totalidad de 2019. Las primeras incorporaciones a la Administración no se producirán hasta 2020.

Mínimos de 2002

CSIF recuerda que la plantilla de la Administración General del Estado cuenta con 201.030 efectivos registrando así su mínimo histórico desde 2002, año desde el que existen datos disponibles.

Y es que, en los últimos ocho años se han perdido 38.835 empleos, a razón de 20 al día, el equivalente a la población de municipios como Rentería (Guipúzcoa), Alhaurín de la Torre (Málaga), Soria o Andújar (Jaén).

En este sentido, desde CSIF reclaman un plan de recursos humanos a medio plazo para reforzar las plantillas donde sea necesario y teniendo en cuenta además la avalancha de jubilaciones que se van a producir (32.000 en cinco años, casi los mismos que los empleos perdidos durante la crisis).