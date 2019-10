El fraude en las prácticas no laborales cuesta 1.594 millones de euros en cotizaciones según UGT

Las prácticas no laborales tienen un impacto en la Seguridad Social de hasta 1.594 millones de euros en cotizaciones sociales que dejan de ingresarse cada año, según un estudio elaborado con datos de 2018 por la organización juvenil de UGT RUGE.

Este impacto equivale a las cotizaciones por los salarios que tenían que haberse pagado por estos desempeños, según indica la Encuesta de Estructura Salarial para el tramo de entre 20 y 29 años (14.349 euros al año), detalla el estudio presentado este martes en unas jornadas sobre fraude en las prácticas no laborales.

El impacto es de 1.143 millones de euros medido con el Salario Mínimo (SMI), según el informe que cifra en 886.079 personas las que hicieron en 2018 prácticas laborales no remuneradas, universitarias y de formación profesional y cuyo desempeño equivale a cerca de 300.000 puestos de trabajo anuales.

¿Qué son las prácticas no laborales?

Las prácticas no laborales en empresas están dirigidas a personas jóvenes en paro de entre 18 y 25 años que debido a su falta de experiencia laboral tienen problemas de empleabilidad. Se realizan en empresas o grupos empresariales que formalizan convenios con los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) y proporcionan experiencia relacionada con lo estudiado.

Tienen una duración de entre tres y nueve meses y se remunera el trabajo realizado en forma de beca con una cuantía que no debe ser inferior al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que actualmente se sitúa en 537,84 euros mensuales.

Así pues no es lo mismo hacer prácticas no laborales que trabajar bajo un contrato de prácticas. En el primer caso no hay un contrato laboral de por medio y en el segundo sí existe.

Los contratos en prácticas completan una titulación y los de formación deben combinarse con un periodo de estudios. Ambos tienen sus propios requisitos concretos que cumplir y ambos son remunerados. El de prácticas puede recibir un salario menor al salario mínimo y el de formación debe igualarlo (siempre teniendo en cuenta las horas trabajadas).

Equivalen a 296.310 empleos anuales

UGT ha apuntado que en la actualidad un total de 886.079 personas realizan prácticas laborales no remuneradas, universitarias y de formación profesional, según un estudio elaborado por el sindicato.

Este dato, si se pondera por el número de meses de realización de prácticas, se traduce en una equivalencia de 296.310 puestos de trabajo anuales, señala el informe presentado este martes. Según el sindicato, el impacto que las prácticas no laborales tiene sobre los salarios alcanzó los 3.049 millones de euros ya que estas personas que las realizaron hubiesen cobrado el salario mínimo interprofesional (SMI) y no la cuantía mínima del 80% del IPREM, (537,84 euros mensuales).

Además, resalta que, entre 2014 y 2018, las prácticas no laborales no remuneradas y mal remuneradas se han traducido en una pérdida de 11.409,7 millones de euros en salarios y en 4.803 millones de euros en cotizaciones respecto al SMI.

"Es imprescindible crear un estatuto de prácticas o del becario y desarrollar un plan de choque por el empleo joven", afirma Antoñanzas

Para la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, ha señalado que es imprescindible crear un estatuto de prácticas o del becario y también seguir desarrollando un plan de choque por el empleo joven. "El diálogo social es fundamental para ello", ha resaltado.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha afirmado que la situación política ha hecho que haya algunas cuestiones ralentizadas o que se han quedado encima de la mesa.

No obstante, ha señalado que, gracias al Plan Director por un trabajo digno, se han regularizado 782 contratos, esto, según Valerio, supone una mejora de condiciones presentes, pero "también la mejora de la Tesorería de la Seguridad Social y esto no ha hecho más que empezar, porque tenemos mucho camino por recorrer".

La ministra ha resaltado que las prácticas no laborales tienen que tener la finalidad de ofrecer una formación "práctica". Con el objetivo de eliminar las situaciones de fraude, Valerio ha recordado que la Inspección de Trabajo está haciendo especial hincapié en materia de formación de inspectores y subinspectores.