La Comunidad de Madrid aclara que las familias con dos hijos no pasarán a ser numerosas, pero sí contarán con más ayudas

La consejería de Políticas Sociales, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid lanza una aclaración después de que su consejero, Alberto Reyero, anunciase este fin de semana que las familias con dos hijos pasarían a ser numerosas y, por lo tanto, tendrían los beneficios de las mismas.

En una conversación con elEconomista.es, el organismo aclara que el carnet de familia no va a cambiar y no va a incluir a las que tienen dos hijos. Lo que sí confirman es que el gobierno regional quiere ampliar algunas ayudas y beneficios a las familias de dos hijos. Al ser preguntados por cuáles serían, desde la consejería aseguran que aún no tienen nada concreto. "Las están desarrollando para tenerlas listas esta legislatura", puntualizan.

Además de las declaraciones del propio Reyero, la cuenta de Twitter de Ciudadanos Madrid -partido del que forma parte- anunciaba este lunes a bombo y platillo -con una noticia del diario ABC- que la Comunidad de Madrid iba a ampliar el título de familia numerosa a dos hijos y terminaba con "¡Somos el partido de las familias!"

#FelizLunes ? La @ComunidadMadrid ampliará el título de familia numerosa a dos hijos. ¡Somos el partido de las familias! #PolíticaÚtilCs ????????????https://t.co/MKJTknwBXg — Ciudadanos Madrid (@Cs_Madrid) September 30, 2019

Lejos de rectificar, la cuenta de Twitter del consejero también tiene un retuit de Inés Arrimadas, en la que su compañera de partido comparte una información de La Razón titulada: Madrid extenderá el título de familia numerosa a aquellas con dos hijos.

Mi compañero @albertoreyero y su equipo extenderán las ayudas de familia numerosa a quienes tengan dos hijos y crearán un título para familias monoparentales. Ahora toca lograrlo en toda España con nuestra Ley de Familias ???????? https://t.co/e2Kf0Z6vMA — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) September 29, 2019

Pero es que el embrollo aún va más allá. Según informa El País, la Comunidad de Madrid carece de competencias para modificar el título sobre el número de personas que pueden ser beneficiarias de ayudas. Es algo que debe fijar el Gobierno central.

Lo único que se sabe a ciencia cierta -y confirman a este diario- de las intenciones de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, donde está en el Ejecutivo regional con el PP y Vox, es que crearán un título de familia específico para las monoparentales, al estilo de Valencia y Cataluña.