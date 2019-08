La intrahistoria de la polémica imagen de Boris Johnson poniendo los pies en la mesa en su encuentro con Macron

Ayer se producía un encuentro entre el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico, Boris Johnson para tratar el complicado tema del Brexit. El inglés quiere un nuevo acuerdo y el francés dice que no hay nada más que negociar.

Sin embargo, más allá de lo que se trató en dicha cita, se ha hecho viral una imagen de ambos líderes reunidos en la que Johnson pone el pie sobre la mesa, frente a Macron.

Nada más publicarse la instantánea las redes ardían con comentarios poco amables hacia el británico tachándole de zafio, sin clase o maleducado. ¿Pero qué hay de cierto en esta imagen? ¿Hemos sacado conclusiones precipitadas?

Puede que sí ya que la historia parece diferente desde la mirada del corresponsal político de Sky News Tom Rayner. El primer ministro británico Boris Johnson habría sido pillado en la instantánea mientras respondía a una broma del francés. Macron le habría dicho a Johnson que la mesa también podría usarse como reposapies a lo que el inglés reaccionó levantando su bota derecha y apoyándola brevemente en la mesa.

WATCH: Here's the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4