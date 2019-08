Entran en circulación monedas de 50 peniques británicos con el oso Paddington

Dos nuevas monedas de 50 peniques con la figura del oso Paddington enfrente de la Torre de Londres y de la Catedral de St Paul se han puesto en circulación, tal y como ha comunicado este martes The Royal Mint, la fábrica de dinero de Reino Unido.

Las monedas plateadas muestran al icónico personaje retratado con su habitual vestimenta (un tabardo, botas de agua, su peculiar sombrero y una maleta), enfrente de dos de los lugares más emblemáticos de la capital británica.

Paws up, who's excited?! We bet you even had marmalade on toast for breakfast or was that just us? ???? Available in Gold Proof, Silver Proof and BU, add @paddingtonbear at the @TowerOfLondon to your collection! >> https://t.co/aK85aF10GQ #PaddingtonsCoins pic.twitter.com/PDuFTiLsi2