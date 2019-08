El paro subió 0,27% en Madrid en julio pero ha bajado un 4% en el último año

Madrid, 2 ago (EFE).- El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha reconocido que la región no ha tenido un buen mes de julio, ya que el paro ha subido un 0,27%, pero ha subrayado que la evolución positiva tras bajar la cifra de parados un 4,06 % en los últimos doce meses.

CCOO y UGT han alertado hoy sobre la desaceleración económica en la región, cuyos datos de desempleo "son los peores en un mes de julio desde 2013", mientras que la patronal madrileña CEIM también ha alertado que este mes de julio ha sido "el peor en 11 años" en materia de contrataciones estivales.

El número de parados registrados en los Servicios Públicos de Empleo en la Comunidad de Madrid subió en julio en 908 personas respecto al mes anterior, pero bajó en 14.193 personas respecto a julio de 2018, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social publicados hoy.

El total de desempleados se sitúa en 335.510, y los afiliados a la Seguridad Social bajaron 16.849 personas, un 0,52% menos que en junio, aunque la tasa interanual es positiva, con 107.265 afiliados más que hace un año, un aumento del 3,45 %.

Para CEIM, la evolución del PIB refleja una "desaceleración" de la economía debida a la "caída de la inversión", y "entorpecida por la subida de cotizaciones" y el inestable clima político, tanto en Madrid como a nivel nacional.

Pese a los datos de desaceleración, CEIM reconoce que la contratación indefinida en la comunidad ha sido del 17 %, un dato superior a la media nacional (9 %), que hace a los empresarios confiar en la pronta "evaluación de las medidas de la Estrategia Madrid por el Empleo" de cara a nuevos estímulos para la contratación indefinida.

CCOO destaca que la prestación por desempleo en la región tiene "una de las tasas de cobertura más bajas de España. Del total de 335.510 desempleados, cobraron algún tipo de prestación 173.780 personas".

De ellas, 102.441 cobran una prestación contributiva y el resto, 71.339, son personas paradas en situación de necesidad que cobran un subsidio de 436 euros.

"En Madrid, 180.000 demandantes de empleo no tienen una ocupación y no reciben ninguna prestación. Aunque la recuperación del subsidio para mayores de 52 años ha supuesto un alivio, es insuficiente, agrega CCOO.

Aunque la contratación ha crecido en casi 10.800 más que el mes anterior, el 85,6% de los contratos firmados eran temporales. De los indefinidos firmados, 37.646 en este mes, la mitad no superarán el año, ya que en Madrid son necesarios 1,9 contratos para consolidar un empleo indefinido, según CCOO.

Para UGT, este ha sido "el peor julio de los últimos seis años, un dato alarmante, porque el paro femenino sube tres veces más que el masculino, y la contratación temporal tres veces más que la indefinida".

"Tenemos el mismo número de personas en paro que en diciembre 2008 y con una mayor desigualdad. Seis de cada diez son mujeres, y más de la mitad del total de parados son mayores de 45 años, de los cuales 40 % lleva más de un año en paro", añade UGT

Además, un 48% del total de parados no recibe prestación. "Todo esto ocurre mientras sigue disparado el número de horas extras no retribuidas" en la Comunidad de Madrid, que está a la cabeza de España con 2,7 millones de horas extraordinarias semanales no retribuidas, coinciden los sindicatos.

El Gobierno regional, por su parte, ha destacado que la bajada interanual registrada en Madrid es mayor que la nacional, que se sitúa en un 3,94% respecto al mismo mes de 2018.

En los últimos doce meses, el paro bajó en todos los sectores en la región: sector Servicios (-3,2 %; descenso de 8.753 personas), en el de la Construcción (-8,6 %; 2.454 parados menos), en la Industria (-5,6 %; descenso de 1.210), y en sector de la Agricultura (-10,6 %, 310 parados menos).

El paro también ha bajado, respecto a julio de 2018, en casi todos los niveles de estudio, principalmente en personas con educación secundaria (13.231 personas, un 7,9 % menos) y en educación universitaria y tercer ciclo (1.995 personas, un 3,9 % menos).