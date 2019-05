El seguro del coche a todo riesgo se dispara: consejos para ahorrarse en la póliza

El precio medio del seguro de coche ha cerrado el primer trimestre de 2019 con una prima media de 581,64 euros, lo que supone un descenso del 4,80% (-27,92 euros) con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Índice de Precios del Seguro de Coche realizado por Kelisto.es. En tasa mensual, marzo ha registrado la mayor bajada de precios respecto al mismo periodo de 2018 (-6,81%, con una prima media de 632,29 euros), pese a ser el mes con los precios más caros de lo que llevamos de año.| La Dirección General de Seguros es el organismo responsable de dirimir de las quejas de los asegurados.

El Índice de Precios del Seguro de Coche de Kelisto muestra la evolución de los precios de las primas en los distintos tipos de pólizas (terceros, terceros ampliado y todo riesgo), sin tener en cuenta las coberturas y los servicios que incluyen. Este índice se realiza a partir de los precios del seguro de coche obtenidos de las tarificaciones o búsquedas realizadas por los consumidores en el portal Kelisto.es entre 2015 y 2019.

Según explica la web de seguros, las cifras han sido ponderadas por modalidad y compañía de más de 20 compañías del mercado asegurador

A todo riesgo, se dispara

Aunque el precio medio del seguro de coche ha descendido durante este primer trimestre de 2019 con respecto al año pasado, al analizar cada modalidad de forma individual podemos comprobar que, a excepción del seguro a terceros, el resto de pólizas ha incrementado su precio.

El seguro a todo riesgo es el que más ha aumentado su precio con respecto al primer trimestre de 2018, con un incremento del 4,53%, lo que equivale a una prima 70,35 euros más cara. Entre enero y marzo de 2019, la prima media del seguro a todo riesgo se situó en 1.552 euros, mientras que en el mismo periodo del año pasado podíamos encontrar este tipo de póliza por un precio medio de 1.481 euros.

En la misma línea, los seguros a terceros ampliados también han experimentado un incremento en su precio, aunque mucho más ligero: solo un 1,67% con respecto al primer trimestre de 2018, es decir, 6,64 euros, lo que equivale a una prima media de 397,09 euros8 en estos primeros meses del año.

Por su parte, los seguros a terceros básicos son la única modalidad que ha visto rebajado su precio. En el primer trimestre de 2019, la prima media ha sido de 333,76 euros8, suponiendo un descenso de un 7,72% (25,78 euros) con respecto al mismo periodo de 2018.

Seguros de coche: cómo ahorrar

Para poder hacer frente a estas subidas en el precio de tu seguro de coche, en Kelisto.es ofrecen una serie de pautas y consejos para ahorrar más de 200 euros en la póliza al año. Hay otros aspectos a tener en cuenta para no pagar de más.

• Elegir la modalidad que más convenga: es la primera decisión que hará ahorrar en el seguro de coche. ¿Busca una póliza que no solo proteja a terceros, sino que cubra también los daños del vehículo? Entonces interesa contratar un seguro a todo riesgo, ya que es el único del mercado que ofrece este servicio. Por el contrario, si el coche es un vehículo ya antiguo y solo se usa para trayectos cortos dentro de pueblo o ciudad, conviene un seguro a terceros que cubra solo la responsabilidad civil, o un terceros ampliado si también quiere asegurar elementos como las lunas o los daños por robo o incendio. En Kelisto recomiendan que si se trata de un vehículo nuevo y de gran valor se empiece por una póliza a todo riesgo y, con el paso de los años, se pase a un seguro a terceros ampliado, mucho más económico.

• No contratar más de lo que se necesita: además de prestar atención a la modalidad, también hay que tener en cuenta las coberturas de cada póliza. Las compañías ofrecen garantías adicionales que pueden contratarse de forma opcional, por lo que es importante revisar a fondo el contrato para saber qué cubre y qué no cubre tu seguro. Por ejemplo, si el coche duerme en garaje y no se suele viajar mucho con él, es posible que no interese contratar una cobertura por robo. Además, en caso de accidente, si hay un segundo vehículo en casa, es absurdo contratar la garantía de vehículo de sustitución para cubrir la estancia del primero en el taller.

• Ser un buen conductor: las aseguradoras suelen premiar a aquellos conductores que no dan partes de accidentes o no reciben sanciones de tráfico, en definitiva, aquellos que mantienen un historial de siniestralidad limpio. Estos premios suelen ser descuentos en la próxima prima o bonificaciones en otros productos de la compañía.

Cumplir con las normas y no tener accidentes, el mejor modo de ahorrar.

• Comparar los distintos precios: el mercado español es competitivo y ofrece un gran número de ofertas, por lo que no conviene quedarse con la primera póliza o con aquella que ofrezca la compañía de toda la vida. "Compruebe aquella que mejor se adapte, que tenga las coberturas que necesita y que el precio se ajuste a su presupuesto", resumen en Kelisto.

¿Por qué sube el seguro?

Aunque durante este primer trimestre de 2019 ha habido un descenso en el precio medio del seguro de coche, lo cierto es que, a cada año que pasa, las primas se encarecen más y más. Con respecto al primer trimestre de 2015 –año en el que se empezó a elaborar el índice de Precios del Seguro de Coche de Kelisto.es- los conductores tienen que pagar, de media, un 2,34% más por su seguro de coche, es decir, 13,64 euros más. El trimestre con los precios de seguros de coche más caros fue el primero de 2016, con una prima media de 629,59 euros (un 8,24% más que este 20196).

Sin contar con que cada conductor (y cada vehículo) es un mundo, existen varios factores que influyen en el precio del seguro de coche de manera generalizada, según explican en Kelisto.

Uno de los más evidentes es el aumento del número de vehículos asegurados, ya que esto provoca que el tráfico y, por tanto, los posibles siniestros en carretera, sea mayor. Desde 2017, este parque automovilístico se ha ido incrementando cada año hasta llegar a la cifra de 31,31 millones de vehículos registrada en el pasado mes de marzo, lo que ha supuesto un incremento del 4,16%.

"La tendencia al alza de los precios medios del seguro de coche está relacionada con el crecimiento del parque de vehículos asegurados. Por lo tanto, los siniestros en carretera a los que tienen que atender las aseguradoras también se han incrementado, lo que ha provocado la subida del precio de las primas", explica Virginia Cordero, de seguros de Kelisto.es.

Otro de los motivos para que se haya producido este aumento en el precio del seguro de coche, sobre todo en la modalidad de todo riesgo, es el aumento de los turismos matriculados. Cuando un conductor adquiere un coche nuevo es más que probable que contrate una póliza a todo riesgo, al menos durante el primer año, ya que el vehículo tiene más valor en el mercado y los posibles daños que pueda sufrir pueden suponer un desembolso económico importante para el usuario.

En 2015, el número de turismos matriculados en España era de 22,35 millones. Al cierre de 2018, esta cifra se incrementó en un 3,24% hasta llegar a los 23,07 millones de utilitarios matriculados en el país. Además, la edad media de los vehículos, que según ANFAC ya supera los 12 años, también hace que las aseguradoras tomen más riesgo, ya que a más edad y mayor número de turismos circulando hay más riesgo de accidente y, por tanto, más caras serán las primas de los seguros.

"El parque automovilístico sigue creciendo y envejeciendo. Esos coches antiguos tienen más probabilidades de tener un siniestro que los nuevos. La gente no se deshace del vehículo antiguo con tanta facilidad como antes, ya que entonces había más incentivos y ayudas disponibles. Esto, sin duda, muestra el cambio de tendencia que vive el sector tras años de caídas en las primas. Por eso, ahora más que nunca, es necesario comparar entre las diferentes ofertas del mercado para poder ahorrar. A pesar de que las subidas serán una tónica generalizada para todas las compañías, aún es posible encontrar diferencias de hasta 243 euros en el precio del seguro de coche", concluye Cordero.