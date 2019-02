Medidas anticontaminación en Madrid: este viernes continúan las restricciones al tráfico

La velocidad en Madrid continua limitada este jueves y el viernes a 70 km/h en la M30 y accesos de entrada y salida desde la M40.

Una vez activado el Protocolo de actuación para episodios de contaminación por dióxido de nitrógeno en la ciudad de Madrid y debido a la persistencia de las condiciones meteorológicas desfavorables para la dispersión de contaminantes, se mantienen para este jueves 28 de febrero y el viernes 1 de marzo las medidas de tráfico contempladas en el escenario 1 del Protocolo según el Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad:

Los conductores pueden obtener información adicional, según informa el ayuntamiento, a través de la web del consistorio, SMS, Twiter, facebook, app, 010 y Paneles informativos. El Ayuntamiento de Madrid recomienda el uso del transporte público.

Medidas Escenario 1

La previsión meteorológica de AEMET para los próximos días está disponible en http://bit.ly/18WCGZn; los datos sobre contaminación atmosférica se pueden consultar en www.madrid.es/contaminacion.

Antes de las 12.00 horas de la mañana, el Ayuntamiento de Madrid anunciará las medidas a aplicar el próximo día.

El nuevo Protocolo de medidas a adoptar durante episodios de alta contaminación, aprobado el pasado 27 de septiembre, tiene como objetivo mejorar la calidad del aire de la ciudad y, por tanto, aumentar la protección de la salud de la ciudadanía frente a los efectos nocivos de los episodios de alta contaminación, y muy especialmente la de los colectivos más vulnerables como niños y niñas, personas mayores y con problemas respiratorios, así como mujeres embarazadas.

Distintivos ambientales de la DGT

La clasificación ambiental de la DGT divide a los vehículos en cinco categorías: los más viejos y contaminantes (vehículos M1 y N1 clasificados en el Registro de Vehículos como gasolina

EURO 3/III o Diésel EURO 4/IV o 5/V y vehículos M2, M3, N2 y N3 clasificados en el Registro de Vehículos como gasolina Euro IV/4 o V/5 o diésel Euro IV/4 o V/5), que no tienen distintivo, y las cuatro categorías restantes: B, C, ECO y CERO, que sí disponen del mismo. El Ayuntamiento recomienda llevar visible la etiqueta a los vehículos que les corresponda, pero no será obligatorio hasta el 24 de abril de 2019.

Se puede consultar aquí la clasificación ambiental de los vehículos introduciendo la matrícula.