Tráfico: Madrid rebaja las medidas contrapolución para el viernes y permitirá aparcar

Este viernes, el Ayuntamiento de Madrid vuelve al escenario 1 de su Protocolo por Alta Contaminación por Dióxido de Nitrógeno, por lo que podrán volver a circular todos los vehículos, independientemente de su etiquetado ambiental de la DGT.

El Consistorio ha aclarado que pese a haber mejorado los niveles de contaminación, la previsión de ventilación atmosférica "es desfavorable", por lo que continuará la reducción de velocidad a 70 kilómetros por hora en la M-30 y en las vías de acceso en el interior de la M-40 en ambos sentidos.

No obstante, no se debe olvidar que este jueves continúa activado el escenario 2, que prohíbe la circulación en el M-30 y centro de la ciudad a los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT -categoría A- y aparcar en la zona SER a los vehículos que no sean CERO emisiones o ECO, además de la limitación de velocidad a 70 kilómetros por hora en M-30 y accesos para los vehículos autorizados a circular por esta vía.

Transporte público

La EMT ha reforzado 55 líneas para absorber el previsible aumento de demanda durante el escenario 2. El Ayuntamiento de Madrid recomienda el uso del transporte público y anunciará este viernes, 18 de enero, antes de las 12.00 horas, las medidas a aplicar el próximo sábado, 19 de enero.

